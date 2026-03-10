A- A+

CONQUISTA Perita da Polícia Científica de PE ganha prêmio internacional com tese apresentada em dança Natália Oliveira venceu categoria de Química e prêmio do público no concurso internacional Dance Your PhD, promovido pela revista Science

A perita criminal Natália Oliveira, integrante da Polícia Científica de Pernambuco há oito anos, conquistou reconhecimento internacional ao vencer uma das categorias do concurso Dance Your PhD (Dance o seu PhD), promovido pela revista científica Science em parceria com a Associação Americana para o Avanço da Ciência. A competição desafia doutores e doutorandos a apresentarem suas teses de forma criativa, utilizando dança e expressão corporal.

Natália tornou-se a primeira mulher negra, pernambucana e latino-americana a vencer uma das categorias da disputa.

Ela foi premiada na área de Química e também recebeu o prêmio de escolha do público com um videoclipe interpretativo que traduz, por meio da dança, conceitos de sua tese de doutorado, voltada ao desenvolvimento de biossensores aplicados à ciência forense.

Atualmente, a perita atua na Coordenação de Ensino, Pesquisa e Gestão da Qualidade da Polícia Científica. O reconhecimento internacional ocorreu ainda durante o Curso de Formação na instituição.

“Minha tese trata do desenvolvimento de biossensores para detectar fluidos corporais em locais de crime. O equipamento funciona de forma semelhante aos medidores de glicose usados por pessoas com diabetes e utiliza uma molécula de DNA para identificar substâncias como sangue, sêmen e saliva, mesmo quando há tentativa de eliminação de vestígios com produtos de limpeza”, explica a perita.

O videoclipe premiado foi produzido em parceria com a companhia de dança Vogue 4 Recife, da qual Natália fazia parte à época.

A produção traz referências à cultura dos bailes noturnos e a séries de investigação criminal, com o objetivo de aproximar o público de um tema geralmente apresentado em linguagem técnica.

Para Natália, o reconhecimento internacional também amplia a visibilidade do trabalho científico desenvolvido no país e incentiva a presença feminina na área.

“Esse prêmio mostra que pesquisas desenvolvidas em universidades públicas brasileiras, ainda mais por mulheres, podem ganhar destaque mundial. É uma forma de abrir caminhos para que outras meninas também ocupem esses espaços. Além disso, demonstra que a ciência pode ser comunicada de maneira acessível. Quanto mais pessoas entenderem nosso trabalho nos laboratórios e na perícia, maior é a valorização da nossa atuação”, afirma.

A perita destaca ainda o incentivo recebido ao longo da trajetória.

“Na época do vídeo e da premiação, eu ainda estava no Curso de Formação e mesmo assim recebi grande incentivo da instituição e dos colegas. Isso é muito importante, pois a presença de mais mulheres nesses ambientes traz novas perspectivas e ajuda a enfrentar os desafios complexos da sociedade”, conclui.

Com informações da assessoria de imprensa

