Desabamento em Olinda Perito detalha estado em que último corpo sem vida foi retirado dos escombros do edifício Leme Severino Arruda deu prazo médio de 10 dias para concluir laudo

Até o momento, a última vítima retirada sem vida dos escombros do edifício Leme, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, foi Maria José Barbosa da Silva, de 52 anos. Perito criminal no caso, Severino Arruda detalhou o que viu.

“Essa vítima encontrada estava com lesões de uma certa intensidade, principalmente do lado esquerdo. Ela tinha lesões no olho e uma deformidade na cabeça”, disse.

Bolhas também foram encontradas espalhadas pelo corpo, mas, apesar do incêndio que começou após o desabamento, a causa também pode ter sido natural.

“Tinham também algumas bolhas espalhadas pelo corpo, provocadas por excesso de calor. Nesse caso, pode ter sido até mesmo pelo sol”, complementou.

As respostas concretas poderão ser respondidas pelo Instituto de Medicina Legal (IML), após exames. A previsão é de que esse laudo esteja pronto em até dez dias, segundo Arruda.

