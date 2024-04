Pernambucana consegue bolsa integral em universidade dos EUA e lança "vaquinha virtual" para viajar

A- A+

A estudante Kathyllen Sena, de 19 anos, conquistou uma bolsa integral para cursar a graduação na North Central College, universidade localizada em Illinois, nos Estados Unidos. Moradia, alimentação, anuidade, seguro saúde e livros são custeados pelo centro educacional, mas os custos com a passagem e com a retirada do passaporte devem ser pagos pela estudante.

Para chegar no seu sonho de estudar nos Estados Unidos, Kathyllen iniciou uma vaquinha para arcar com esses custos.

O valor necessário é de R$ 10 mil, cobrindo a passagem e seus custos com a retirada do passaporte no Brasil.

Já o custo anual da faculdade em que Kathyllen ganhou bolsa é de aproximadamente 43 mil dólares, o que dá cerca de R$ 224 mil. Ela conquistou 100% de bolsa.

Kathyllen fez parte rede pública de ensino de Pernambuco, formou-se na Escola Estadual Cícero Dias, ainda durante a pandemia da Covid-19, em 2022. Para ela, o período foi desafiador por conta da necessidade da educação remota.

Mas, o estudo por meios digitais fez a pernambucana conhecer diversos projetos, entre eles o My Application Prep, um projeto que orienta estudantes interessados em estudar em instituições fora do Brasil.

Para passar em uma instituição de ensino superior nos Estados Unidos o processo é completamente diferente de passar no Enem. Envolve provas, cartas de recomendação, redações e diversos outros fatores não analisados no Brasil.

Por isso, ela passou um bom tempo se preparando, conquistando a sonhada vaga com 100% de bolsa em 2023, para o ano de 2024.

Para Kathyllen, é importante reforçar que é possível conquistar uma vaga em universidades de fora do Brasil. O tema é apenas pouco difundido.

"Espero, de verdade, que minha aprovação seja inspiração para outros alunos da rede pública como eu. E, de forma geral, uma dica que dou para as pessoas é que a escola não é só sobre notas. Então, quanto mais cedo você estiver engajado em projetos, em clubes, enfim, o que fizer sentido para você, irá contar para sua aprovação", contou.

Em casa, a estudante recebe apoio da família para conquistar seu sonho, que é voltar ao Brasil carregando essa experiência em 2028, quando acabar seu curso de Marketing ou Ciência da Computação.

"Penso em voltar. A experiência de ter uma educação internacional vai ser muito enriquecedora para mim, vai me dar uma visão mais ampla das possibilidades que quero seguir e espero usar esse conhecimento para investir no nosso País", informou.



Para ajudar na campanha é possível fazer doações via pix, no celular: (81) 999392802 ou pela Vakinha, de ID 4659517.

Veja também

Licenciatura e pedagogia Formação de professores terá que ser pelo menos 50% presencial, decide Conselho Nacional