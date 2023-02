A- A+

Agreste Pernambucana que tirou nota 1.000 na redação do Enem é aprovada em Medicina na UFPE A jovem ficou na posição 33º do curso de Medicina da UFPE, do campus Caruaru, também no Agreste

A pernambucana que tirou nota 1.000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foi aprovada em Medicina na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Natural de Frei Miguelinho, no Agreste, Carina Beatriz de Souza Moura, de 18 anos, se inscreveu no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e soube da aprovação nesta terça-feira (28), data em que o resultado foi divulgado.

A jovem ficou na posição 33º do curso de Medicina na UFPE, do campus Caruaru, também no Agreste. Ela foi aprovada na ampla concorrência, com nota geral 855,88. Para a modalidade, eram ofertadas 40 vagas.

Na cidade de Caruaru, que fica a aproximadamente 63 km de distância de Frei Miguelinho, onde Carina reside com a família, a mais nova caloura estudará Medicina em período integral.

Em suas redes sociais, a pernambucana publicou um vídeo do momento em que soube da aprovação. "Agora o sonho se concretizou! Fera Medicina na Universidade Federal de Pernambuco. A aprovação no curso que quero, na faculdade que sempre sonhei. Nada seria possível sem eles. Minha família, meu porto seguro, minha fortaleza", escreveu Carina.

Carina Moura é filha de um comerciante e uma cabeleireira e sempre se dedicou aos estudos. Em entrevista à Folha de Pernambuco, no início de fevereiro, a jovem contou que estudava na cidade de Limoeiro, cerca de 70 km distante de casa.

"Eu estudava quase o dia todo, só parava para comer, ir para a academia e falar com os meus pais. Nesse período, eu fiz dois cursinhos, sendo um online, de Fernanda Pessoa, com a isolada de linguagens e redação, e um de matemática, que me deram todo o repertório que eu precisava para fazer uma boa prova".

Carina tirou nota 1.000 na redação do Enem 2022, que teve o tema: "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

Rascunho da redação nota 1.000 de Carina Moura. Foto: Reprodução/Instagram

