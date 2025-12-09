A- A+

Saúde Pernambucana é eleita presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia Dra. Leila Maria Moreira Beltrão Pereira assume a função em janeiro de 2026

A Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH) terá uma pernambucana no comando no biênio 2026 e 2027. Após eleição entre sócios titulares de todo Brasil, a hepatologista Dra. Leila Maria Moreira Beltrão Pereira assumirá a presidência do órgão em janeiro.

Dra. Leila será apenas a segunda mulher a comandar a entidade. Com mais de 30 anos dedicados à hepatologia, ela é formada pela University of London, professora titular da Universidade de Pernambuco e presidente do Instituto do Fígado e Transplantes de Pernambuco (IFP), onde atua desde 2005.

“A presidência da SBH é uma responsabilidade e também uma oportunidade de ampliar o alcance da hepatologia no Brasil. Significa fortalecer a pesquisa, a formação de especialistas e o cuidado aos pacientes com doenças do fígado”, afirmou Dra. Leila Beltrão.

Em sua trajetória, a pernambucana destaca-se na atuação como professora titular de gastroenterologia da Faculdade de Ciências Médicas da UPE e como chefe do Serviço de Gastro-Hepatologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Também possui participação em comitês científicos e na coordenação de pesquisas sobre hepatites virais, transplante hepático e carcinoma hepatocelular.

Entre as prioridades da futura gestão está a candidatura para trazer o Congresso Brasileiro de Hepatologia de 2027 para o Pernambuco. “Ao assumir a SBH, levo comigo a experiência construída no IFP, na universidade e na pesquisa. Nosso compromisso é promover uma hepatologia mais moderna e acessível, consolidando Pernambuco como referência nacional”, pontuou a nova presidente.

IFP se consolida como referência em hepatologia no Nordeste

O Instituto do Fígado e Transplante de Pernambuco é o primeiro centro do país dedicado de forma exclusiva a usuários do SUS com foco em hepatologia. Atua no diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças hepáticas e digestivas, com atenção especial a populações com maior dificuldade de acesso.

O instituto registra mais de 37 mil pessoas atendidas por ano e mantém serviços especializados como ultrassonografia, colonoscopia, endoscopia e tomografia. Também realiza tratamentos de alta complexidade e faz encaminhamento para transplante hepático quando indicado.

