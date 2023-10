A- A+

NORDESTE Pernambucana é morta pelo marido no RN; para tentar encobrir o crime, ele denunciou um assalto Edilma Gonçalves da Silva Lucas foi morta com dois tiros na nuca

Uma pernambucana de 42 anos foi assassinada pelo marido, no último domingo (1º), na cidade de São Gonçalo do Amarante, que fica na Região Metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O homem foi preso em flagrante.

Edilma Gonçalves da Silva Lucas foi morta com dois tiros na nuca. A identidade do companheiro dela não foi divulgada.

Segundo a TV Tropical, inicialmente, ao ser levado à delegacia, o homem havia dito que a casa deles havia sido invadida por criminosos, que teriam roubado duas armas, um celular e, em seguida, atirado na mulher.

No entanto, policiais foram ao local do crime e coletaram provas que refutaram a versão do homem. A polícia constatou que ele estava tentando atrapalhar as investigações e prenderam o suspeito em flagrante. Por fim, ele acabou confessando o crime em interrogatório.

Ainda não se sabe a motivação do crime, mas vizinhos contaram à polícia que os dois teriam passado o domingo discutindo. O homem foi autuado por feminicídio. A polícia agora procura parentes de Edilma em Pernambuco.



Veja também

IGREJA Papa Francisco publicará novo texto sobre o clima