Igreja Católica Fundador da Obra de Maria assume coordenação de eventos da Renovação Carismática Católica em Roma Pernambucano Gilberto Barbosa será responsável pela organização, estrutura e logística dos encontros

Os eventos do Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica 2025 (Charis, em inglês), em Roma, na Itália, serão coordenados pelo fundador da Comunidade Católica Obra de Maria, Gilberto Gomes Barbosa.

Gilberto será responsável pela organização, estrutura e logística dos encontros, que reúnem delegações entre 120 e 130 países.

O convite para o cargo partiu da presidência do Serviço Internacional, o que é motivo de alegria para o pernambucano, natural de Surubim, no Agreste do estado. Ele se estabelecerá no Palácio de São Calisto, localizado na capital italiana.

“É uma alegria retornar a Roma com essa nova missão, servindo à Igreja na organização dos eventos internacionais do Charis, que hoje reúne mais de 200 milhões de fiéis no mundo”, afirma Gilberto.

Anteriormente, Gilberto ainda presidiu a Fraternidade Internacional das Novas Comunidades de Vida e Aliança de Direito Pontifício (Frater), entidade sucedida pelo Charis, por dois mandatos.

Filho de um marceneiro e de uma dona de casa, Gilberto começou seu ministério no Recife, com a fundação da Obra de Maria, e desde então já esteve pessoalmente com três papas, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, realizando dezenas de viagens ao Vaticano e à África, sempre levando formação, evangelização e ação social.

Recentemente, ele teve a sua primeira audiência privada com o Papa Leão XIV, a convite do Núncio Apostólico de Burundi, Dom Dieudonné Datonou.



Durante sua presidência da Frater, coordenou eventos históricos, como o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica, celebrado em 2017 no Circo Máximo de Roma, com cerca de 100 mil participantes.



Outro momento de grande relevância foi o encontro com o papa no Estádio Olímpico de Roma, que contou com cerca de 50 mil fiéis e representou a primeira vez que um pontífice participou de um evento carismático dessa dimensão na capital italiana.



Além desses marcos, inúmeras assembleias e encontros internacionais foram realizados sob sua coordenação na Sala Paulo VI.



Comunidade Obra de Maria

Com a nova missão de seu fundador, a Obra de Maria fortalece ainda mais sua atuação internacional, ampliando o alcance de sua missão evangelizadora.



Hoje, com mais de 5 mil missionários espalhados por 63 países, a Obra de Maria segue levando formação espiritual, evangelização, ações sociais e mobilização missionária, com o propósito de fortalecer a fé e a esperança das pessoas em situação de vulnerabilidade.



“Esta nova etapa representa um chamado para servir ainda mais. Estar em Roma é uma oportunidade de levar o carisma da Obra de Maria ao coração da Igreja”, disse Gilberto Barbosa.

A Comunidade Católica Obra de Maria foi fundada em 1990, no bairro da Várzea, na Zona Oeste Recife, com o propósito de evangelizar e servir através de ações sociais.

Nascida de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, a comunidade cresceu e se expandiu globalmente, com forte atuação na África e em regiões de vulnerabilidade.



Atualmente sua sede se localiza em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Com o carisma de “evangelizar de todas as formas com alegria”, a Obra de Maria promove retiros, encontros, peregrinações, grupos de oração e atividades de formação para famílias, jovens e comunidades.



Além da evangelização, realiza projetos de assistência, especialmente em áreas de extrema pobreza, buscando sempre o resgate da dignidade e a transformação de vidas.

