Ter, 11 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Igreja Católica

Fundador da Obra de Maria assume coordenação de eventos da Renovação Carismática Católica em Roma

Pernambucano Gilberto Barbosa será responsável pela organização, estrutura e logística dos encontros

Reportar Erro
Fundador da Obra de Maria, Gilberto BarbosaFundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Os eventos do Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica 2025 (Charis, em inglês), em Roma, na Itália, serão coordenados pelo fundador da Comunidade Católica Obra de Maria, Gilberto Gomes Barbosa.

Gilberto será responsável pela organização, estrutura e logística dos encontros, que reúnem delegações entre 120 e 130 países.

Leia também

• Papa Leão XIV se reúne pela primeira vez com presidente palestino Abbas

• Colóquio da Universidade Católica de Pernambuco debate a relação entre fé, sociedade e magia

• Papa critica incursão dos Estados Unidos próxima à Venezuela

O convite para o cargo partiu da presidência do Serviço Internacional, o que é motivo de alegria para o pernambucano, natural de Surubim, no Agreste do estado. Ele se estabelecerá no Palácio de São Calisto, localizado na capital italiana.

“É uma alegria retornar a Roma com essa nova missão, servindo à Igreja na organização dos eventos internacionais do Charis, que hoje reúne mais de 200 milhões de fiéis no mundo”, afirma Gilberto.

Anteriormente, Gilberto ainda presidiu a Fraternidade Internacional das Novas Comunidades de Vida e Aliança de Direito Pontifício (Frater), entidade sucedida pelo Charis, por dois mandatos.

Filho de um marceneiro e de uma dona de casa, Gilberto começou seu ministério no Recife, com a fundação da Obra de Maria, e desde então já esteve pessoalmente com três papas, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, realizando dezenas de viagens ao Vaticano e à África, sempre levando formação, evangelização e ação social.

Recentemente, ele teve a sua primeira audiência privada com o Papa Leão XIV, a convite do Núncio Apostólico de Burundi, Dom Dieudonné Datonou.

Durante sua presidência da Frater, coordenou eventos históricos, como o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica, celebrado em 2017 no Circo Máximo de Roma, com cerca de 100 mil participantes.

Outro momento de grande relevância foi o encontro com o papa no Estádio Olímpico de Roma, que contou com cerca de 50 mil fiéis e representou a primeira vez que um pontífice participou de um evento carismático dessa dimensão na capital italiana.

Além desses marcos, inúmeras assembleias e encontros internacionais foram realizados sob sua coordenação na Sala Paulo VI. 

Comunidade Obra de Maria
Com a nova missão de seu fundador, a Obra de Maria fortalece ainda mais sua atuação internacional, ampliando o alcance de sua missão evangelizadora.

Hoje, com mais de 5 mil missionários espalhados por 63 países, a Obra de Maria segue levando formação espiritual, evangelização, ações sociais e mobilização missionária, com o propósito de fortalecer a fé e a esperança das pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Esta nova etapa representa um chamado para servir ainda mais. Estar em Roma é uma oportunidade de levar o carisma da Obra de Maria ao coração da Igreja”, disse Gilberto Barbosa.

A Comunidade Católica Obra de Maria foi fundada em 1990, no bairro da Várzea, na Zona Oeste Recife, com o propósito de evangelizar e servir através de ações sociais.

Nascida de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, a comunidade cresceu e se expandiu globalmente, com forte atuação na África e em regiões de vulnerabilidade.

Atualmente sua sede se localiza em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Com o carisma de “evangelizar de todas as formas com alegria”, a Obra de Maria promove retiros, encontros, peregrinações, grupos de oração e atividades de formação para famílias, jovens e comunidades.

Além da evangelização, realiza projetos de assistência, especialmente em áreas de extrema pobreza, buscando sempre o resgate da dignidade e a transformação de vidas. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter