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"Um Século de Cidadania" Pernambucano de 102 anos recebe homenagem do TRE-PE após votar em Belo Jardim: "Melhorar o meu país" Seu Vicente fez questão de comparecer às urnas no segundo turno das eleições de 2026 e se tornou o eleitor mais velho da 45ª Zona Eleitoral do município

Aos 102 anos, a disposição de continuar exercendo o direito ao voto rendeu a um pernambucano de Belo Jardim, no Agreste, o título de "Um Século de Cidadania", concedido pela Justiça Eleitoral do estado.



Mesmo dispensado da obrigatoriedade de votar em razão da idade, Vicente Manso da Silva, conhecido como seu Vicente, fez questão de comparecer às urnas no segundo turno das eleições de 2026 e se tornou o eleitor mais velho da 45ª Zona Eleitoral do município.

A homenagem foi concedida pelo juiz Douglas José da Silva em reconhecimento à trajetória e participação voluntária do centenário no processo eleitoral.



Nascido em 25 de novembro de 1924, antes mesmo da criação da Justiça Eleitoral no Brasil, seu Vicente completou 102 anos nessa quarta-feira (25) e nunca deixou de acreditar na importância do voto.

"Obrigado, doutor juiz, pela homenagem que você me fez por eu ter votado em Belo Jardim no 2º turno", relatou o centenário, que completou: "Ninguém me obrigou a ir votar, eu que quis ir votar para melhorar o meu país".

Apesar das limitações de deslocamento e questões de saúde, seu Vicente fez questão de participar da votação realizada em 25 de outubro deste ano. O ato de cidadania foi motivo de orgulho para os familiares, que acompanharam a homenagem recebida pelo eleitor.

Vicente Manso da Silva recebeu o título "Um Século de Cidadania" | Foto: TRE-PE/Divulgação

"Isso é pra poucos. Não é todo mundo que tem um pai com mais de 100 anos que quis ir lá e exercer sua cidadania. [...] Ele que quis ir votar... Ia ou morria", destacou Cristóvão, filho de seu Vicente.

Cristóvão também agradeceu à Justiça Eleitoral pelo reconhecimento concedido ao pai. "Meus mais sinceros agradecimentos ao juiz Douglas, a Andreza, representante do TRE-PE em Belo Jardim, e a todos do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco pela homenagem", afirmou.

Participação de eleitores idosos nas eleições de 2026

De acordo com o TRE-PE, seu Vicente faz parte de um grupo de 180 eleitores com mais de 100 anos que compareceram às urnas em Pernambuco nas eleições gerais de 2026. O número corresponde a 2,06% do total de pessoas aptas a votar nessa faixa etária no estado.

A participação expressiva também foi registrada entre os eleitores com 70 anos ou mais. Ao todo, 449.904 pessoas desse grupo compareceram às urnas em Pernambuco, o equivalente a 67,50% do eleitorado apto nessa faixa etária.



"O resultado supera a média nacional dentro da mesma faixa etária, em que a participação ficou em 54,56%, e supera o antigo recorde histórico do mesmo grupo em Pernambuco, quando em 2022 foi registrada a porcentagem de 54,20%", destacou o TRE-PE.



Em Belo Jardim, terra natal de Seu Vicente, 59,55% do eleitorado com 70 anos ou mais compareceram às eleições deste ano, o maior percentual da história da cidade.

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