EDUCAÇÃO Pernambucano é primeiro latino-americano a receber bolsa do Banco de Desenvolvimento Holandês Estudante terá bolsa integral para cursar o mestrado em Commercial and Company Law

Com apenas 26 anos, o pernambucano Gabriel Lins se tornou o primeiro latino-americano a ser selecionado para o programa de bolsas "L-EARN for Impact", que é financiado pelo banco holandês Dutch Entrepreneurial Development Bank.

O programa, que procura por jovens líderes que residam em países em desenvolvimento e tenham potencial de impactar o seu país, realiza a seleção de apenas um candidato por ano.

Em sua aplicação, Gabriel enfatizou o potencial de Pernambuco para o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação como uma alternativa para combater seus desafios socioeconômicos.

Para conseguir ingressar no programa, o estudante precisou montar, inicialmente, uma candidatura para as universidades desejadas. Após ser aprovado na Erasmus, Gabriel foi em busca do financiamento para os estudos.

“O mais importante é você saber quais são os seus pontos fortes e colocar na carta, de maneira a convencer os avaliadores que o investimento em você terá um retorno na sociedade”, afirmou.

Em seu trabalho como advogado, Gabriel Lins já apoiou programas de inovação e empresas de tecnologia pernambucanas. Segundo ele, a capital do estado possui um grande potencial para o desenvolvimento de novas tecnologias e empreendimentos inovadores. “Temos know-how e políticas públicas de referência na área. Quero fazer parte dessa transformação".

Com a oportunidade conquistada, Gabriel acredita que a educação internacional será importante para viabilizar o acesso ao conhecimento de ponta.

O jovem, que deixa o Brasil no próximo dia 18 de agosto, terá bolsa integral no mestrado em Commercial and Company Law na Erasmus University Rotterdam, um dos principais centros de empreendedorismo na Europa. Além disso, ele também receberá ajuda de custo para despesas de hospedagem, alimentação e saúde.

