A- A+

GUERRA NA UCRÂNIA Pernambucano em missão voluntária na Ucrânia morre em confronto, diz companheira: "Foi um herói" Walter Raimundo Passos Borges tinha o sonho de seguir carreira militar e foi atraído pela promessa de ganhos financeiros rápidos

Um pernambucano de 40 anos morreu na Ucrânia durante confronto com a Rússia. Walter Raimundo Passos Borges Filho, conhecido como Estrela, voltaria ao Brasil nos próximos dias.



Natural da cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), Walter morou durante anos no Cabo de Santo Agostinho, e mais recentemente, em Jaboatão dos Guararapes, onde passou a trabalhar como mecânico industrial.

“As coisas não estavam indo muito bem aqui”, afirmou a companheira, Stephanny Lima, de 28 anos, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Com o sonho de seguir carreira militar e atraído pela promessa de ganhos financeiros rápidos, Walter se voluntariou para missão militar na Ucrânia por meio das redes sociais e viajou em setembro de 2025.

Walter viajou em busca de melhoria financeira | Foto: Cortesia

Na ocasião, deixou em Pernambuco a companheira, com quem estava há cinco anos e tinha uma filha de apenas um mês de vida, e outros cinco filhos de relacionamentos anteriores, na esperança de voltar seis meses depois e investir o dinheiro conquistado.

Ele foi para a país através de grupos de recrutamento que atuam amplamente nas redes sociais, oferecendo dinheiro para que brasileiros sigam para o combate.

Na Ucrânia, Walter começou a aprender a usar armamentos e também ajudava soldados. O pernambucano divulgava a rotina em meio à guerra no seu perfil no Instagram.

Segundo Stephanny, o companheiro não se comunicava em outra língua e fazia uso de tradutores. “Eu não sei exatamente o valor que ele ganhou lá, mas conseguiu mandar dinheiro para os filhos dele, para a nossa filha, mas depois não conseguiu mais”, relatou a mulher.



Walter tentou fugir, mas foi pego na Polônia e preso por pelo menos quatro dias. Ele chegou a ser colocado em outro batalhão, mas mantinha o desejo de desistir da missão.

“Agora, final deste mês, em 20 de março, acabaria a missão. Ele ia para a casa de apoio e voltaria ao Brasil em seguida, no começo de abril”, afirmou a mulher.

Na Ucrânia, Walter começou a aprender a manusear armas | Foto: Cortesia

O último contato com Walter aconteceu no dia 5 de março, por videochamada. Segundo Stephanny, ele estava muito ansioso para voltar ao Brasil e encontrar a família, incluindo a filha mais nova, atualmente com sete meses de vida.



“Ele falou que me amava e eu falei que amava ele também”, relatou a companheira, destacando que não teve notícias nos dias seguintes porque ele estava em missão. Somente no último domingo (15), Stephanny recebeu a informação de que Walter morreu no dia 6 de março, em combate, ao ser atingido por um drone.



Com a notícia da morte de Walter, foram iniciadas tentativas de confirmação oficial com o batalhão onde o brasileiro estava lotado, mas até o momento os familiares não obtiveram um retorno das autoridades.



Stephanny relata que o desejo da família é velar e enterrar dignamente Walter. Apesar disso, ressalta a dificuldade de reaver o corpo em meio à guerra.

Morte foi informada no último dia 15 de março | Foto: Cortesia

“O que eu fiquei sabendo é que eles não resgatam o corpo porque foi em combate, difícil de resgatar. Ele não vai poder nem ter um enterro digno. A família não vai poder nem velar. A gente fica assim, sem saber de nada”, informou a mulher.



Stephanny conta que a mãe e a irmã de Walter, que moram em Jaboatão dos Guararapes, estão abaladas e desejam fazer uma homenagem para o familiar.



“Ele foi um herói, sempre foi um bom pai, um bom homem, um bom filho, um bom marido. Ele dizia que ia voltar, que era para eu escolher o vestido de noiva que a gente ia casar, que estava louco para ver a filha e que ia dar tudo certo”, afirmou a companheira, destacando que o sonho de Walter era integrar o exército da França.



“Ele amava isso. O que ele recebia aqui no Brasil não dava para viver direito, ele foi atrás de melhorias”, destacou.



A invasão russa na Ucrânia começou em 24 de fevereiro de 2022 e segue como um dos principais conflitos da atualidade no planeta.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Itamaraty para entender como o governo brasileiro atua em casos como esse e aguarda retorno.

Veja também