AJUDA HUMANITÁRIA Pernambucano está entre os brasileiros detidos em flotilha interceptada por Israel Pesquisador Mansur Peixoto, de 29 anos, denunciou a intercepção da flotilha

O pesquisador pernambucano Mansur Peixoto, de 29 anos, está entre os brasileiros detidos por Israel na quarta-feira (1º).

Criador e administrador do projeto História Islâmica, Mansur é um dos integrantes da Flotilha composta por cerca de 50 embarcações que tentavam furar o bloqueio à Gaza levando ajuda humanitária: alimentos, água potável, medicamentos e brinquedos.

Em post publicado na sua conta no Instagram, o pernambucano que estava no barco Adara-Safad denunciou o sequestro e pediu ajuda das autoridades brasileiras. O material foi gravado de forma prévia e publicado após a denúncia da prisão.

“Se você está vendo esse vídeo, significa que eu fui sequestrado num ato ilegal de pirataria do exército israelense. Nós viemos do Brasil com o objetivo de entregar comida para crianças desesperadas e famintas na Faixa de Gaza”, explicou o pesquisador natural da capital pernambucana.

No total, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, 15 brasileiros foram capturados na ação. Além de Mansur, também já foram identificados o ativista Thiago de Ávila e Silva Oliveira, a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), a vereadora de Campinas, Mariana Conti (PSOL-SP), Bruno Gilga, Lisiane Proença Severo, Magno de Carvalho Costa, Ariadne Catarina Cardoso Teles, Gabrielle Da Silva Tolotti, Mohamad Sami El Kadri e Lucas Farias Gusmão.

“Por favor, pressionem as autoridades brasileiras, protestem, ajudem na conscientização da nossa libertação. Nós viemos auxiliar crianças, bebês, idosos e pessoas com necessidades especiais e fomos presos por isso. Precisamos da sua ajuda”, pediu o pernambucano.

Confira o pedido de ajuda do pesquisador:

Posicionamento do governo brasileiro

Por meio de nota oficial, o governo brasileiro condenou a interceptação e a detenção dos integrantes da Flotilha Global Sumud.

“O Brasil exorta o governo israelense a liberar imediatamente os cidadãos brasileiros e demais defensores de direitos humanos detidos”, publicou o Ministério das Relações Exteriores.

De acordo com o órgão, o Ministério das Relações Exteriores de Israel foi formalmente notificado da inconformidade do Brasil com as ações do governo de Israel.

“Tendo em vista o caráter pacífico da flotilha e seu objetivo de realizar entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, sua interceptação por forças israelenses constitui grave violação ao direito internacional, incluindo o direito marítimo internacional, em particular a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), que consagra a liberdade de navegação”, destacou.

Além disso, o governo brasileiro também conclamou a comunidade internacional a exigir de Israel a cessação do bloqueio à Gaza, “por constituir grave violação ao direito internacional humanitário".

