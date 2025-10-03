Sex, 03 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta03/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AJUDA HUMANITÁRIA

Pernambucano está entre os brasileiros detidos em flotilha interceptada por Israel

Pesquisador Mansur Peixoto, de 29 anos, denunciou a intercepção da flotilha 

Reportar Erro
Pernambucano denunciou o sequestro e pediu ajuda das autoridades brasileirosPernambucano denunciou o sequestro e pediu ajuda das autoridades brasileiros - Foto: Instagram/Reprodução

O pesquisador pernambucano Mansur Peixoto, de 29 anos, está entre os brasileiros detidos por Israel na quarta-feira (1º).

Criador e administrador do projeto História Islâmica, Mansur é um dos integrantes da Flotilha composta por cerca de 50 embarcações que tentavam furar o bloqueio à Gaza levando ajuda humanitária: alimentos, água potável, medicamentos e brinquedos.

Em post publicado na sua conta no Instagram, o pernambucano que estava no barco Adara-Safad denunciou o sequestro e pediu ajuda das autoridades brasileiras. O material foi gravado de forma prévia e publicado após a denúncia da prisão. 

“Se você está vendo esse vídeo, significa que eu fui sequestrado num ato ilegal de pirataria do exército israelense. Nós viemos do Brasil com o objetivo de entregar comida para crianças desesperadas e famintas na Faixa de Gaza”, explicou o pesquisador natural da capital pernambucana.

Leia também

• Flotilha para Gaza diz que seu último barco foi "interceptado" por Israel

• Deputada presa em flotilha pede fim de relações econômicas com Israel

• Israel vai deportar ativistas da flotilha de Gaza

No total, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, 15 brasileiros foram capturados na ação. Além de Mansur, também já foram identificados o ativista Thiago de Ávila e Silva Oliveira, a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), a vereadora de Campinas, Mariana Conti (PSOL-SP), Bruno Gilga, Lisiane Proença Severo, Magno de Carvalho Costa, Ariadne Catarina Cardoso Teles, Gabrielle Da Silva Tolotti, Mohamad Sami El Kadri e Lucas Farias Gusmão.

“Por favor, pressionem as autoridades brasileiras, protestem, ajudem na conscientização da nossa libertação. Nós viemos auxiliar crianças, bebês, idosos e pessoas com necessidades especiais e fomos presos por isso. Precisamos da sua ajuda”, pediu o pernambucano. 

Confira o pedido de ajuda do pesquisador:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por História Islâmica (@mansur.peixoto)

Posicionamento do governo brasileiro
Por meio de nota oficial, o governo brasileiro condenou a interceptação e a detenção dos integrantes da Flotilha Global Sumud.

“O Brasil exorta o governo israelense a liberar imediatamente os cidadãos brasileiros e demais defensores de direitos humanos detidos”, publicou o Ministério das Relações Exteriores.

De acordo com o órgão, o Ministério das Relações Exteriores de Israel foi formalmente notificado da inconformidade do Brasil com as ações do governo de Israel.

“Tendo em vista o caráter pacífico da flotilha e seu objetivo de realizar entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, sua interceptação por forças israelenses constitui grave violação ao direito internacional, incluindo o direito marítimo internacional, em particular a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), que consagra a liberdade de navegação”, destacou.

Além disso, o governo brasileiro também conclamou a comunidade internacional a exigir de Israel a cessação do bloqueio à Gaza, “por constituir grave violação ao direito internacional humanitário".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter