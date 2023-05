A- A+

O pernambucano Hildo Azevedo foi eleito membro honorário da Academia Nacional de Medicina (ANM), na reunião realizada na noite desta quinta-feira (18). Neurocirurgião e professor, o médico recebeu mais de 80% dos votos dos acadêmicos.

Hildo é o primeiro pernambucano eleito para a entidade desde a admissão de Ruy João Marques em 1988 e o oitavo desde o início do século 20. Mais antiga entidade científica dedicada à saúde no Brasil, a ANM foi fundada no Rio de Janeiro, sob o reinado do imperador D. Pedro I, em 30 de junho de 1829.

“Estou muito feliz, pois isso representa o pináculo da minha vida profissional. Dedico essa vitória aos meus pais, a Alita (esposa), à minha família, às pessoas e entidades que me ensinaram, que me apoiaram e que confiaram em mim ao longo de mais de 53 anos de vida profissional”, agradeceu.



Sobre como pretende contribuir com a ANM, Hildo afirma que pretende primeiro “sentir” quais são as demandas da instituição. “As academias são locais onde se discute no mais alto nível os problemas que atingem a medicina, seja no sentido da ética, das pesquisas ou do ensino”, analisou.

O médico já era membro da Academia Pernambucana de Medicina, sendo o atual presidente da instituição, além de já ter presidido a Academia Brasileira de Neurocirurgia. Em 2009, ele se tornou o primeiro latino-americano a assumir o cargo de secretário geral da Federação Mundial Neurocirurgia (WFNS), sendo eleito pela mesma entidade, posteriormente, como primeiro vice-presidente, em 2013, e presidente honorário, em 2017.

Desde 1990, Hildo atua como chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital da Restauração. Ele destaca o trabalho no serviço público como um dos maiores orgulhos da sua carreira. “Considero o SUS como o maior instrumento de inclusão social, depois do advento do salário mínimo. É, de fato, uma conquista do povo brasileiro”, comentou.

Hildo Azevedo possui graduação e doutorado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com mestrado realizado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Além de professor emérito da Universidade de Pernambuco (UPE), o médico é professor associado da UFPE e professor visitante da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande (FCM-CG).



Veja também

Imunização Recife terá mutirão de vacinação contra gripe e Covid-19 em 33 localidades neste fim de semana