Pernambucano que matou dois ao dirigir bêbado e na contramão no Recife é extraditado de Portugal

Um pernambucano de 40 anos, que matou duas pessoas ao dirigir embriagado e na contramão, na praça da Convenção, em Beberibe, Zona Norte do Recife, em 16 de janeiro de 2011, foi preso em Portugal e extraditado ao Brasil pela Interpol. Segundo a Polícia Federal (PF), que divulgou o caso no final da noite de domingo (4), o voo com o homem chegou à capital pernambucana na última quinta-feira (1º).

A prisão do recifense, que não teve o nome divulgado pela polícia, ocorreu em 2 de fevereiro deste ano. Condenado a 25 anos de prisão pelas duas mortes três anos após o crime de trânsito, em 2014, ele estava foragido e morando em Portugal.

De acordo com a PF, o nome do pernambucano foi incluído na chamada "difusão vermelha" da Interpol, uma lista com criminosos procurados em vários países, em agosto de 2022, por solicitação da Justiça do Estado.

Em 2011, o pernambucano conduzia um veículo em alta velocidade na praça da Convenção, que fica na avenida Beberibe, quando colidiu com uma moto e um veículo e atropelou três pessoas. David Timóteo de Carvalho e Gildo Alves Pereira Júnior morreram e Ingrid Maria de Lima sobreviveu. O homem estava embrigado e dirigindo na contramão.

O homem chegou ao Recife às 22h da quinta-feira no Aeroporto Internacional, localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul. Ele foi escoltado por policiais e conduzido até o Instituto de Medicina Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito.

Por fim, o pernambucano foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Ele segue à disposição da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Pernambuco.

