Pernambucano Ruy Lyra assume presidência da Sociedade Brasileira de Diabetes

O médico endocrinologista Ruy Lyra, natural de Pernambuco, tomou posse como presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes no dia 19 de janeiro. O pernambucano ocupará o cargo no biênio 2024-2025.

De acordo com Ruy, uma das principais metas para a sua gestão é trabalhar junto ao governo federal com o objetivo de reduzir a desigualdade existente entre o tratamento de pacientes diabéticos nas redes privada e pública. Essa é a primeira vez que um pernambucano estará ocupando o cargo.

“Queremos que os pacientes do SUS tenham acesso aos mesmos medicamentos e insumos que estão disponíveis na rede particular”, diz o endocrinologista.

Ele ainda enfatiza que o custo com a prevenção é muito menor do que os gastos com o tratamento das complicações da doença, que incluem problemas renais, cardíacos, de visão e amputações.

Outra meta estabelecida pelo pernambucano é a realização de um levantamento, por meio de pesquisa, do número exato de pessoas com diabetes, a fim de determinar a quantidade de insumos e medicamentos necessários para o atendimento da população. De acordo com o Ruy, o último levantamento realizado pelo governo foi em 1988.

Currículo

Professor de Endocrinologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Ruy possui graduação em Medicina pela Universidade de Pernambuco (UPE), mestrado e doutorado em Genética pela UFPE.

Especialista em Endocrinologia, atua, sobretudo, nas áreas de diabetes mellitus, obesidade, dislipidemia e risco cardiovascular.

Anteriormente, Ruy ocupou o cargo de presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia entre os anos de 2007 e 2009, além de outros cargos na Federação Panamericana de Endocrinologia, Federação Latinoamericana de Endocrinologia. Também já foi vice-presidente da SBD no biênio 2014-2015.

Sobre a SDB

A Sociedade Brasileira de Diabetes, criada em novembro de 1970, é uma entidade que reúne médicos que tratam de pessoas com diabetes. Atualmente, a organização conta com mais de 3.200 associados.

A SBD desenvolve ações que envolvem educação e novas tecnologias capazes de maximizar a aprendizagem de grandes audiências, especialmente em centros distantes.

