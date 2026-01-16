Sex, 16 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta16/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EDUCAÇÃO

Pernambucano tira nota mil na redação do Enem 2025

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começou a ser divulgado nesta sexta-feira (16).

Reportar Erro
Pernambucano tira nota mil na redação do Enem 2025 Pernambucano tira nota mil na redação do Enem 2025  - Foto: Angelo Miguel/MEC

Pernambuco tem uma nota mil confirmada na redação do Enem 2025. O resultado foi atingido pelo recifense Wellington Ribeiro. 

A nota foi divulgada pelo Curso Fernanda Pessoa, pelas redes sociais.

O resultado do Enem 2025 começou a ser divulgado nesta sexta-feira (16), pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep).

 

Leia também

• Governo anuncia ferramentas para orientar candidatos do Enem

• Notas do Enem 2025 já estão disponíveis na internet; saiba como acessar

As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a vagas em instituições de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições serão abertas no dia 19 de janeiro e segue até o dia 23.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter