A- A+

EDUCAÇÃO Pernambucano tira nota mil na redação do Enem 2025 O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começou a ser divulgado nesta sexta-feira (16).

Pernambuco tem uma nota mil confirmada na redação do Enem 2025. O resultado foi atingido pelo recifense Wellington Ribeiro.

A nota foi divulgada pelo Curso Fernanda Pessoa, pelas redes sociais.

O resultado do Enem 2025 começou a ser divulgado nesta sexta-feira (16), pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep).





As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a vagas em instituições de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições serão abertas no dia 19 de janeiro e segue até o dia 23.

Veja também