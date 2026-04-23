Pernambucanos acusados de ameaçar Felca e invadir sistema policial passam por audiência em Olinda

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A audiência de instrução e julgamento de Paulo Vinícius Oliveira Barbosa, de 22 anos, e Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, 23, acontece nesta quinta-feira (23), na 3ª Vara Criminal do Fórum de Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Eles são acusados de ter ameaçado de morte o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca. Por limitação do espaço, a imprensa foi impedida de entrar no Fórum.

Em agosto de 2025, o influencer denunciou casos de exploração, sexualização e adultização de crianças e adolescentes brasileiros por parte de criadores de conteúdo e pais nas redes sociais. O conteúdo tem mais de 52 milhões de visualizações. A psicóloga Ana Beatriz Chamat, que aparecia no vídeo de Felca, também foi ameaçada.

Veja o vídeo sobre adultização

Rito

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), está programada a ouvida de nove testemunhas já arroladas, sendo quatro de acusação e cinco de defesa, podendo também ocorrer o interrogatório dos dois réus. Tudo vai depender se todas as testemunhas comparecerem à sessão. “Caso uma testemunha importante falte, a instrução poderá ser prorrogada. Isso só saberemos no momento da audiência”, disse o órgão.

Prisões

Paulo e Cayo foram presos em 25 de agosto daquele ano, durante uma ação conjunta das Polícias Civis de Pernambuco e de São Paulo. A dupla foi capturada em dois endereços no bairro de Jardim Brasil, em meio a cumprimentos de mandados de busca, apreensão e prisão temporária.

No dia seguinte passaram por audiência de custódia, no Fórum de Olinda, e foram encaminhados ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima.

De acordo com informações policiais, Cayo Lucas estava sendo investigado por ameaçar Felca através de e-mails e mensagens de WhatsApp. No momento da prisão, ele estava na casa de Paulo Vinícius, que seria dono de um computador que estaria aberto na plataforma ‘Polícia Ágil’, utilizado pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), e seria usada para consultar CPFs, criar contas bancárias e incluir mandados de prisão de desafetos.

Silêncio

No dia da prisão preventiva, Paulo Vinícius se recusou a falar com a imprensa. Já Cayo negou as ameaças a Felca, mas foi categórico ao dizer que invadia o sistema da SDS.

“Eu fazia invasão de sistemas. Não tenho nada a ver com Felca. Inclusive, concordo com tudo que ele faz. Eu invadia todos os sistemas do governo. Isso aí [as ameaças] foi de outras pessoas da internet. Não foi eu. A [prisão por] ameaça é ilegal”, destacou.

Para que serve uma audiência de instrução e julgamento?

A sessão pode ser considerada o principal ato dentro de um processo. Nela, o juiz tem como objetivo focar na produção de provas orais (oitiva de depoimentos pessoais, testemunhas e peritos) para colhê-las. A partir daí, ele busca esclarecer os fatos controversos e formar convicção para proferir a sentença.



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