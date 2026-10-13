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Saúde

Pernambucanos de 85 anos ou mais já podem se vacinar com a Pneumo 20; saiba mais

Público pode se prevenir de formas graves de doenças como pneumonia, meningite, otite média e infecções generalizadas

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Ampliação da vacina Pneumo 20 já está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco para pessoas com 85 anos ou maisAmpliação da vacina Pneumo 20 já está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco para pessoas com 85 anos ou mais - Foto: Vivian Ramos/SES-PE

A ampliação da vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20), mais conhecida como Pneumo 20, já está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco para pessoas com 85 anos ou mais.

Segundo a nova medida do Ministério da Saúde (MS), este público pode se prevenir de formas graves de doenças como pneumonia, meningite, otite média e infecções generalizadas.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) recebeu pouco mais de 52 mil doses dos imunobiológicos, que já foram distribuídos para as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres).

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A estimativa é que cerca de 104 mil pernambucanos façam parte do grupo prioritário do imunizante. A população inserida nos grupos indicados pode procurar as unidades básicas de saúde (UBS) dos municípios para receber a imunização.

"Esses extremos etários apresentam uma maior gravidade e risco de complicações e, também, uma taxa de mortalidade mais elevada. A gente sabe que as doenças pneumocócicas invasivas continuam existindo, e esse processo de envelhecimento natural do sistema imunológico traz um maior risco de vulnerabilidade para esses idosos, disse a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações de Pernambuco (PEI-PE), Magda Costa.

A iniciativa representa um avanço na estratégia de envelhecimento saudável, já que as doenças pneumocócicas invasivas estão entre as principais causas de hospitalização e morte por doenças respiratórias em adultos no mundo todo.

Segundo o MS, o risco cresce de forma acentuada com a idade devido à imunossenescência e à maior frequência de comorbidades.

Antes da atualização do MS, apenas as crianças menores de 5 anos e grupos prioritários específicos, que são os principais acometidos pelas doenças pneumocócicas invasivas, tinham direito ao imunobiológico.

As vacinas são o método mais eficaz de prevenção das formas graves da doença. O objetivo é reduzir o risco de complicações, internações hospitalares e óbitos entre a população de idade mais avançada.

Como vai funcionar
A vacina já está disponibível nas salas de vacina do SUS de Pernambuco, sem necessidade de prescrição médica, apenas com a apresentação de documento que comprove a idade.

O esquema é de dose única, mas com regras de intervalo conforme o histórico vacinal. No caso de quem nunca recebeu a vacina pneumocócica, a aplicação abrange uma dose única da Pneumo-20.

Quem tomou uma dose de Pneumo-23, precisa esperar um ano para recebê-la. Já para quem tomou Pneumo-13 ou Pneumo-15, o intervalo mínimo é de dois meses.

Quem já recebeu duas doses da vacina Pneumo-23 ou o esquema completo de uma conjugada (Pneumo-10, Pneumo-13, Pneumo-15 e Pneumo-20), mais uma Pneumo 23, não precisará se vacinar neste momento.

Recife
A Secretaria de Saúde do Recife oferta a vacina em mais de 170 salas de vacinação espalhadas pela capital e nos shoppings Boa Vista, Recife e RioMar. Confira os endereços completo no link.

Para vacinar, o idoso ou o seu responsável deve apresentar: documento oficial (comprove a idade mínima de 85 anos); cartão de vacina (se possuir, para verificação do histórico); e cartão do SUS ou CPF.

No caso de idosos acamados ou com restrição de locomoção que já são acompanhados pelas equipes da Saúde da Família, a vacinação será realizada em domicílio, garantindo o acesso com segurança.

"Proteger essa faixa etária contra as formas graves da doença pneumocócica é fundamental para salvar vidas e evitar internações hospitalares", destacou a gerente de imunização do Recife, Nádia Carneiro.

Olinda
Na cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, a vacinação com a Pneumo-20 para os idosos a partir de 85 anos terá início nesta quinta-feira (15). 

A abertura da campanha ocorre às 9h, no Shopping Patteo Olinda, localizado na Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, no bairro de Casa Caiada, com a participação do Zé Gotinha.

A partir da quinta-feira, a vacina estará disponível no shopping e nas policlínicas do município. A previsão é que, em breve, as doses também sejam distribuídas nos postos de saúde da cidade.

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