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Saúde Pernambucanos de 85 anos ou mais já podem se vacinar com a Pneumo 20; saiba mais Público pode se prevenir de formas graves de doenças como pneumonia, meningite, otite média e infecções generalizadas

A ampliação da vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20), mais conhecida como Pneumo 20, já está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco para pessoas com 85 anos ou mais.



Segundo a nova medida do Ministério da Saúde (MS), este público pode se prevenir de formas graves de doenças como pneumonia, meningite, otite média e infecções generalizadas.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) recebeu pouco mais de 52 mil doses dos imunobiológicos, que já foram distribuídos para as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres).

A estimativa é que cerca de 104 mil pernambucanos façam parte do grupo prioritário do imunizante. A população inserida nos grupos indicados pode procurar as unidades básicas de saúde (UBS) dos municípios para receber a imunização.

"Esses extremos etários apresentam uma maior gravidade e risco de complicações e, também, uma taxa de mortalidade mais elevada. A gente sabe que as doenças pneumocócicas invasivas continuam existindo, e esse processo de envelhecimento natural do sistema imunológico traz um maior risco de vulnerabilidade para esses idosos, disse a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações de Pernambuco (PEI-PE), Magda Costa.

A iniciativa representa um avanço na estratégia de envelhecimento saudável, já que as doenças pneumocócicas invasivas estão entre as principais causas de hospitalização e morte por doenças respiratórias em adultos no mundo todo.

Segundo o MS, o risco cresce de forma acentuada com a idade devido à imunossenescência e à maior frequência de comorbidades.

Antes da atualização do MS, apenas as crianças menores de 5 anos e grupos prioritários específicos, que são os principais acometidos pelas doenças pneumocócicas invasivas, tinham direito ao imunobiológico.

As vacinas são o método mais eficaz de prevenção das formas graves da doença. O objetivo é reduzir o risco de complicações, internações hospitalares e óbitos entre a população de idade mais avançada.

Como vai funcionar

A vacina já está disponibível nas salas de vacina do SUS de Pernambuco, sem necessidade de prescrição médica, apenas com a apresentação de documento que comprove a idade.

O esquema é de dose única, mas com regras de intervalo conforme o histórico vacinal. No caso de quem nunca recebeu a vacina pneumocócica, a aplicação abrange uma dose única da Pneumo-20.

Quem tomou uma dose de Pneumo-23, precisa esperar um ano para recebê-la. Já para quem tomou Pneumo-13 ou Pneumo-15, o intervalo mínimo é de dois meses.

Quem já recebeu duas doses da vacina Pneumo-23 ou o esquema completo de uma conjugada (Pneumo-10, Pneumo-13, Pneumo-15 e Pneumo-20), mais uma Pneumo 23, não precisará se vacinar neste momento.



Recife

A Secretaria de Saúde do Recife oferta a vacina em mais de 170 salas de vacinação espalhadas pela capital e nos shoppings Boa Vista, Recife e RioMar. Confira os endereços completo no link.

Para vacinar, o idoso ou o seu responsável deve apresentar: documento oficial (comprove a idade mínima de 85 anos); cartão de vacina (se possuir, para verificação do histórico); e cartão do SUS ou CPF.

No caso de idosos acamados ou com restrição de locomoção que já são acompanhados pelas equipes da Saúde da Família, a vacinação será realizada em domicílio, garantindo o acesso com segurança.

"Proteger essa faixa etária contra as formas graves da doença pneumocócica é fundamental para salvar vidas e evitar internações hospitalares", destacou a gerente de imunização do Recife, Nádia Carneiro.

Olinda

Na cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, a vacinação com a Pneumo-20 para os idosos a partir de 85 anos terá início nesta quinta-feira (15).

A abertura da campanha ocorre às 9h, no Shopping Patteo Olinda, localizado na Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, no bairro de Casa Caiada, com a participação do Zé Gotinha.

A partir da quinta-feira, a vacina estará disponível no shopping e nas policlínicas do município. A previsão é que, em breve, as doses também sejam distribuídas nos postos de saúde da cidade.

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