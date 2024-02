A- A+

Carnaval 2024 Pernambuco: 29 pessoas buscam Hospital Correia Picanço após serem furadas por agulhas no Carnaval Dos 29 pacientes atendidos na unidade de saúde, 16 são do sexo feminino e 13, do sexo masculino

Pernambuco registrou 29 casos de agulhadas em focos de folia no Recife e em Olinda, na Região Metropolitana, durante o Carnaval deste ano.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), as ocorrências foram registradas no Hospital Correia Picanço, na Zona Norte do Recife, entre os dias 9 e 15 de fevereiro.

Dos 29 pacientes atendidos na unidade de saúde, 16 são do sexo feminino e 13, do sexo masculino. As idades das vítimas não foram divulgadas pela pasta.

Entre os locais de ocorrência, 13 casos foram registrados no Recife, sendo seis deles durante o Galo da Madrugada, e outros sete no polo Marco Zero, no Bairro do Recife. Já em Olinda, foram notificados 11 casos.

"No Hospital Correia Picanço, os pacientes iniciaram o protocolo de quimioprofilaxia pós-exposição a material biológico (risco ao HIV), que consiste no atendimento clínico, coleta de exames laboratoriais, prescrição e dispensação da Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP)", afirmou a SES-PE.

Questionada se as agulhas estavam contaminadas, a pasta informou que todos as vítimas passarão a ser acompanhadas no ambulatório especializado do próprio serviço de saúde, onde realizarão a repetição dos exames com 30 e 90 dias pós-exposição, respectivamente.

Veja também

Brasil O que muda com nova lei do CPF? Entenda regras para documentos a partir de agora