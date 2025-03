A- A+

PERNAMBUCO Pernambuco: 2º trimestre deve ser de chuvas normais a abaixo da média e mais calor, diz Apac Agência chegou ao prognóstico a partir de reunião com institutos de meteorologia dos nove Estados do Nordeste

Os meses de abril, maio e junho devem ser de chuvas normais a abaixo da média para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste. Já para o Sertão, as precipitações devem ser abaixo da média.

Esse prognóstico foi resultado de uma reunião que contou com a participação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que aconteceu na terça-feira (25).

A videoconferência reuniu o Instituto de Meteorologia (Inmet) e outros centros meteorológicos dos nove Estados do Nordeste.

Altas temperaturas

Um outro ponto fruto dessa reunião é o prognóstico de mais calor no próximo trimestre. Vale ressaltar que, nestes três meses, se iniciam, tradicionalmente, as chuvas na RMR, Zona da Mata e Agreste, enquanto no Sertão é o fim da estação chuvosa em abril.





Quem coordenou a presença da Apac na reunião foi a meteorologista Edvânia Santos, que, embora tenha havido esse prognóstico, não descarta a possibilidade de pancadas de chuvas. As precipitações podem acontecer com intensidade moderada a forte, em poucos dias, alternando com dias secos em Pernambuco.

“Esse prognóstico de chuvas e temperaturas é obtido a partir de uma análise dos modelos climáticos e atmosféricos e dos modelos de previsão dos oceanos. Existe a possibilidade de chuvas, porque é a época propícia a esses eventos extremos e por causa dos Distúrbios Ondulatórios de Leste”, explicou ela.

Níveis de chuvas



Abril

RMR: 269,2 mm

Zona da Mata:159,6 mm

Agreste: 103 mm

Sertão: 99,2 mm

Fernando de Noronha: 290,3 mm

Maio

RMR: 294,3 mm

Zona da Mata:188,5 mm

Agreste: 104,7 mm

Sertão: 52,8 mm

Fernando de Noronha: 206,2 mm

Junho

RMR: 337,6 mm

Zona da Mata:224,6 mm

Agreste: 115,3 mm

Sertão: 32,3 mm

Fernando de Noronha: 205,8 mm

Podem acontecer chuvas extremas?

Ainda durante a explicação, Edvânia ressaltou que este tipo de previsão só pode ser feito diariamente, pela Apac.

“Para acompanhar [a previsão do tempo], só vendo, todos os dias, nos boletins. No site da Apac, divulgamos as tendências para os próximos cinco dias”, finalizou ela.

Cenário das chuvas entre janeiro e fevereiro

Nos dois primeiros meses do ano, os maiores valores de precipitação acumulada foram registrados na porção Leste de Pernambuco, na RMR e Mata Norte, com grande variabilidade temporal e espacial.

Os desvios negativos foram pontuais no Sertão. As maiores precipitações aconteceram em janeiro. Fevereiro foi um mês, conforme revelou a Apac, de chuvas abaixo da média no Sertão e acima da média no Litoral.

