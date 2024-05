Pernambuco abre 10 leitos de UTI pediátrica em hospital na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na RMR

A- A+

O Governo de Pernambuco abriu, nessa quarta-feira (8), 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Guararapes, localizado no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



Os espaços, que poderão ser ocupados por pacientes de todo o Estado, serão regulados pela Central de Regulação de Leitos de Pernambuco, e se somam a outros 140 leitos pediátricos para suporte das crianças com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), durante este período de sazonalidade dos vírus respiratórios.

Leitos foram abertos no Hospital Guararapes, localizado no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Foto: Maíra Arrais/SES-PE

“Com esse aumento serão ofertadas mais vagas com assistência ventilatória, equipe multiprofissional, fisioterapeuta, intensivista, médico pediatra e todo suporte necessário para que essas crianças retornem para suas casas com saúde”, informou a secretária executiva de Regulação em Saúde, Fabiana Emerenciano.



Diante da alta demanda de crianças com quadros gripais e registros de agravamento de casos, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou que tem mantido uma força-tarefa no intuito de viabilizar mais leitos de suporte avançado para o público pediátrico.

Com os 10 novos leitos, o Hospital Guararapes passa a contar com 20 leitos de UTI pediátrica, 30 UTIs Neonatal, além de outros 20 leitos de UTI geral, todos regulados para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado.



“Esses novos leitos serão inaugurados em um momento de extrema necessidade, por estarmos vivendo um cenário de sazonalidade e alta demanda de pacientes pediátricos acometidos com síndrome respiratória aguda grave (SRAG)”, destacou o diretor-executivo do Hospital Guararapes, Michel Cavalcanti.

