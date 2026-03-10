A- A+

SAÚDE Pernambuco abre 18 novos leitos pediátricos para casos de síndromes respiratórias Ampliação faz parte do plano de contingência para o período de sazonalidade de vírus infantis, que se intensifica entre março e agosto

O governo de Pernambuco abriu, nessa segunda-feira (9), 18 leitos pediátricos voltados ao atendimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).

As vagas estão distribuídas entre o Hospital Otávio Freitas, no Recife, com oito leitos de enfermaria, e o Memorial Hospital de Goiana, que recebeu dez novas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Com a atualização, o estado chega a 61 leitos abertos apenas neste início de 2026 para enfrentar o aumento sazonal de doenças respiratórias.

No total, a rede pública gerida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) contabiliza agora 290 leitos especializados para este tipo de atendimento.

Segundo o secretário executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral da SES-PE, Anderson Oliveira, a medida garante que a rede esteja preparada para a alta demanda deste período do ano.

“Estamos monitorando os indicadores de forma permanente e ampliando a oferta de leitos tanto na rede própria quanto na complementar, para assegurar assistência oportuna e qualificada às crianças que precisam de atendimento”, destacou.

A estratégia inclui ainda o reforço em hospitais do Interior e na rede conveniada, com leitos em cidades como Palmares, Vitória de Santo Antão e Garanhuns.

O planejamento antecipado visa responder à circulação de vírus que causam doenças como bronquiolite e pneumonia, comuns entre os meses de março e agosto.

Além da estrutura hospitalar, o estado reforça ações de prevenção, como a vacinação de gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

Também está sendo disponibilizado o anticorpo monoclonal nirsevimabe para bebês prematuros e crianças com comorbidades, com o objetivo de reduzir o registro de casos graves na infância.

