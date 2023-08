A- A+

Estão abertas as inscrições para 3.500 vagas em cursos gratuitos de idiomas oferecidos pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE), por meio do Núcleo de Estudos de Línguas (NEL).



As vagas são para todo o Estado e estão divididas entre os cursos de alemão, espanhol, francês e inglês. As inscrições seguem até esta terça-feira (15).

De acordo com a SEE, as vagas serão preenchidas conforme o perfil do candidato na seguinte ordem de prioridade:

- Estudantes das escolas da rede pública estadual de Pernambuco;

- Estudantes de outras esferas da rede pública (municipal e/ou federal) e comunidade em geral.



Os interessados devem comparecer à secretaria da escola que possui a unidade do NEL para realizar a matrícula no idioma desejado.



Confira lista com todas as escolas que têm unidades do NEL e distribuição de vagas por municípios:





Para participar, o candidato deve portar documentos obrigatórios, como RG e CPF; declaração da escola/instituição em que estuda; comprovante de residência e foto 3x4. Caso seja menor de 18 anos, é necessário apresentar documento do responsável.

Os cursos ofertados pelo NEL são presenciais e têm carga horária de 280 horas/aula, distribuídas em quatro semestres. As aulas estão previstas para serem iniciadas nos dias 28 e 29 de agosto.



Calendário de matrícula

14 e 15 de agosto - Matrícula para alunos da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco;

16 de agosto - Matrícula para alunos de escolas públicas de Pernambuco (municipais /federais);

17 de agosto - Matrícula para a comunidade;

18 de agosto - Matrícula para vagas remanescentes e retardatários.

