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Região Metropolitana do Recife

Pernambuco abre contratação emergencial para gestão do Hospital Central de Paulista

Valor máximo previsto no edital para contratação de Organização Social de Saúde (OSS) é de R$ 65,9 milhões

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Unidade de saúde funcionará no antigo Hospital Central Nossa Senhora Aparecida, em Paulista, na Região Metropolitana do RecifeUnidade de saúde funcionará no antigo Hospital Central Nossa Senhora Aparecida, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife - Foto: Google Street View/Reprodução

Pernambuco divulgou a abertura de contratação emergencial para a gestão do Hospital Central de Paulista (HCP), na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A unidade servirá de retaguarda para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, e funcionará no antigo Hospital Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Rodolfo Aureliano, no bairro Vila Torres Galvão, em Paulista.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o valor máximo previsto no edital para contratação de Organização Social de Saúde (OSS) é de R$ 65,9 milhões.

"Com investimentos de R$ 170 milhões, a unidade hospitalar em Paulista conta com uma estrutura moderna para atender à população, com um total de 259 leitos entre enfermarias e apartamentos, urgência 24 horas, centro cirúrgico composto por cinco salas, UTIs e internação, organizada em três blocos”, destacou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

A OSS ficará responsável por gerenciar, operacionalizar e executar as ações e serviços da unidade de saúde. O período de disputa começa às 8h desta terça-feira (5) e segue até as 8h do dia 8 de maio.

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O aviso de abertura de contratação foi publicado no Diário Oficial do estado da última sexta-feira (1º).

A SES-PE recomenda que os licitantes entrem na sessão de disputa já com todos os documentos de classificação e habilitação digitalizados, para agilizar o processo.

"Nosso objetivo é manter o hospital funcionando 24 horas, sem interrupção de serviço, assegurando assistência contínua à população como retaguarda do Hospital da Restauração", afirmou o secretário executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral, Anderson Oliveira.

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