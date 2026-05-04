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Região Metropolitana do Recife Pernambuco abre contratação emergencial para gestão do Hospital Central de Paulista Valor máximo previsto no edital para contratação de Organização Social de Saúde (OSS) é de R$ 65,9 milhões

Pernambuco divulgou a abertura de contratação emergencial para a gestão do Hospital Central de Paulista (HCP), na Região Metropolitana do Recife (RMR).



A unidade servirá de retaguarda para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, e funcionará no antigo Hospital Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Rodolfo Aureliano, no bairro Vila Torres Galvão, em Paulista.



Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o valor máximo previsto no edital para contratação de Organização Social de Saúde (OSS) é de R$ 65,9 milhões.

"Com investimentos de R$ 170 milhões, a unidade hospitalar em Paulista conta com uma estrutura moderna para atender à população, com um total de 259 leitos entre enfermarias e apartamentos, urgência 24 horas, centro cirúrgico composto por cinco salas, UTIs e internação, organizada em três blocos”, destacou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

A OSS ficará responsável por gerenciar, operacionalizar e executar as ações e serviços da unidade de saúde. O período de disputa começa às 8h desta terça-feira (5) e segue até as 8h do dia 8 de maio.

O aviso de abertura de contratação foi publicado no Diário Oficial do estado da última sexta-feira (1º).



A SES-PE recomenda que os licitantes entrem na sessão de disputa já com todos os documentos de classificação e habilitação digitalizados, para agilizar o processo.



"Nosso objetivo é manter o hospital funcionando 24 horas, sem interrupção de serviço, assegurando assistência contínua à população como retaguarda do Hospital da Restauração", afirmou o secretário executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral, Anderson Oliveira.

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