A- A+

CIÊNCIA Pernambuco abre edital com foco na divulgação científica para crianças até 6 anos O edital de divulgação científica para crianças foca no desenvolvimento de obras didático-pedagógicas. As inscrições são voltadas para doutores pesquisadores, que tenham, na equipe, um integrante graduado em educação

Nesta quinta-feira (13), o Governo de Pernambuco lançou um edital inédito para incentivar a divulgação científica a crianças de até 6 anos de idade, a partir do desenvolvimento de obras didático-pedagógicas.

Através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE), o governo investirá R$ 1 milhão no edital. O objetivo é fomentar projetos de desenvolvimento de obras didático-pedagógicas, voltados à sensibilização à ciência na primeira infância.

O evento de lançamento aconteceu no auditório da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE), na avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife.

Edital de divulgação científica para crianças

O edital está disponível no site da Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe).

As inscrições são voltadas para doutores pesquisadores, desde que tenham, na equipe de pesquisa, um integrante graduado em educação, e seguem até próximo dia 28 de abril.

"É super importante que quem for participar entenda em qual área ele vai conseguir se enquadrar, porque dentro do edital você é dividido por categoria. Então cada fluxo do edital te direciona para uma categoria com um valor destinado especificamente para para aquele nicho", explicou o secretário executivo de inovação da Secti, Kenys Bonatti.

A ferramenta será aplicada no âmbito do Aventura da Ciência, programa estadual de popularização da ciência que compõe um conjunto de estratégias, e terá o Museu Espaço Ciência como ambiente inicial de sensibilização.

Diogo Lopes de Oliveira, diretor de sensibilização e difusão científica da Secti, à esquerda, e o secretário executivo de inovação da Secti, Kenys Bonatti, à direita | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A iniciativa é considerada a primeira ferramenta de política pública para a divulgação científica voltada para este público (0 a 6 anos) no Estado. O planejamento aindan prevê que o projeto alcance, posteriormente, ao menos uma cidade em cada Região de Desenvolvimento do Estado.

"Estamos convidando a sociedade pernambucana, artistas, pedagogos, equipes multidisciplinares, a pensar conteúdos, uma obra literária, audiovisual, voltados para crianças da primeira infância. O objetivo é que elas se interessem e comecem a trilhar um caminho tendo a ciência como base, antes mesmo de verem isso na escola. A gente quer formar cidadãos conscientes, com pensamento crítico, tendo a ciência como base de suas decisões", afirmou Diogo Lopes de Oliveira, diretor de sensibilização e difusão científica da Secti.

Veja também