A- A+

EDUCAÇÃO Pernambuco abre inscrições para 12.425 vagas em Escolas Técnicas Estaduais em 2027 Inscrições seguem abertas até 13 de novembro. Cursos contemplam alunos que vão cursar o 1º ano do ensino médio em 2027

Estudantes que almejam fazer o ensino médio integrado à educação profissional já podem se increver para concorrer a uma das 12.425 vagas nas Escolas Técnicas Estaduais (ETE) de Pernambuco no próximo ano letivo.

O edital, lançado pela Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) nesta quarta-feira (28), junto à abertura das inscrições, prevê a oferta de vagas para 31 cursos técnicos de nível médio distribuídos em 71 ETEs.

As inscrições seguem abertas até 13 de novembro e devem ser feitas no site da Secretaria de Educação. As vagas são destinadas a alunos que vão cursar o 1º ano do ensino médio em 2027.

Candidatos que não possuem acesso à internet poderão se inscrever nas prórprias ETEs, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h.

As oportunidades contemplam os cursos de Administração, Publicidade, Design Gráfico, Multimídia, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Eletrotécnica, Gastronomia, Logística, Agropecuária, entre outros.

Entre as vagas ofertadas, 2.610 são para 15 novas Escolas Técnicas Estaduais que entram em funcionamento no próximo ano.

De acordo com o cronograma de execução, disponibilizado no edital, as aulas estão previstas para começar em 3 de fevereiro.

As aulas estão previstas para começar em 3 de fevereiro | Foto: Josimar Oliveira/SEE

Processo seletivo

A seleção será realizada em etapa única, por meio de uma prova de caráter classificatório e eliminatório, que será aplicada entre 17 e 27 de novembro.

A avaliação aborda conteúdos de Matemática e Língua Portuguesa em 20 questões de múltipla escolha.

O resultado será divulgado em 10 de dezembro, e os estudantes classificados poderão realizar a matrícula entre 11 e 18 de outubro.

Caso restem vagas, o edital também prevê a realização de dois remanejamentos.

Um total de 80% das vagas serão destinadas alunos que cursaram os últimos anos do ensino fundamental em escolas públicas. Alunos com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo por pessoa ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica terão prioridade no processo seletivo.

ETEs: confira o cronograma

Inscrições - 28/10 a 13/11/2026



28/10 a 13/11/2026 Período de Revisão das Provas - 2 e 3/12/2026



2 e 3/12/2026 Recursos da Prova - 2 e 3/12/2026



2 e 3/12/2026 Resultado geral (1ª classificação) - 10/12/2026



10/12/2026 Período de matrícula (1ª classificação) - 11 a 18/12/2026



11 a 18/12/2026 2ª classificação (1º remanejamento) - 22/12/2026



22/12/2026 Período de matrícula (2ª classificação) - 28 a 30/12/2026



28 a 30/12/2026 3ª classificação (2º remanejamento) - 4/1/2027



4/1/2027 Período de matrícula (3ª classificação) - 5 e 6/1/2027



5 e 6/1/2027 Início das aulas - 3/2/2027

Veja também