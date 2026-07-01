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educação Pernambuco abre inscrições para Exame Supletivo Anual 2026; saiba como participar Participante deverá ter 15 anos completos até a data da prova para o Ensino Fundamental, ou 18 anos completos até a data da avaliação do Ensino Médio

Estudantes que desejam obter o certificado de conclusão do ensino básico podem realizar o Exame Supletivo Anual 2026, promovido pela Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE).

Critérios

Podem participar das provas avaliativas aqueles que frequentaram o espaço escolar, mas não conseguiram concluir os ensinos fundamental ou médio no tempo regular.

Segundo o edital, o participante deverá ter 15 anos completos até a data da prova para o Ensino Fundamental, ou 18 anos completos até a data da avaliação do Ensino Médio.

Inscrições

As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (1º) e seguem até 31 de julho pela internet. Na ato, o participante deve indicar a etapa de ensino que deseja certificação, os componentes curriculares que precisa para aprovação e o município de realização da prova.

Avaliação

A prova objetiva constará de 20 questões de múltipla escolha de cada componente curricular. O supletivo será aplicado no dia 29 de novembro para o público em geral e no dia 30 do mesmo mês para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL).

O acesso ao certificado ocorrerá mediante aprovação nas 11 disciplinas do Ensino Médio ou nas sete disciplinas do Ensino Fundamental. O conteúdo programático está disponível no edital.



O resultado final está previsto para ser divulgado até 4 de fevereiro de 2027, no site da SEE.



A pasta disponibiliza canais de atendimento em caso de dúvidas: e-mail [email protected] ou telefones (81) 3183-8375; (81) 3183-8382; (81) 3183-8392.

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