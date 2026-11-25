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Educação Pernambuco abre matrículas para estudantes novatos para ano letivo de 2027; veja como se inscrever Rede estadual de ensino oferece vagas de ensino fundamental, médio e EJA até o dia 25 de dezembro

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) iniciou, nesta quarta-feira (25), o processo de matrícula para os alunos novatos no ano letivo de 2027.

Até o dia 25 de dezembro, as inscrições estão abertas para vagas nos Ensinos Fundamentais, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) através do site Matrícula Rápida.

Ao todo, estão disponíveis 147.152 vagas para os novos estudantes. Destas, 94.549 já foram preenchidas pelos oriundos das redes municipais de ensino.

Nesta etapa, estão sendo oferecidas 52.603 vagas, sendo 6.866 distribuídas no Recife, 7.608 nos demais municípios da Região Metropolitana e 38.129 no interior, contemplando as regiões da Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado.

Do total de vagas disponíveis para 2027, 14.242 são para os anos finais do ensino fundamental e 38.361 para o ensino médio.

Neste conjunto de vagas para o próximo ano, estão sendo disponibilizadas 23.108 para as Escolas em Tempo Integral, sendo 5.790 nas unidades concentradas em Recife e Região Metropolitana e 17.318 no interior.

As matrículas de cerca de 337.772 mil estudantes da rede estadual foram asseguradas automaticamente para o ano seguinte de sua trajetória escolar, por meio do Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (Siepe).

Segundo a secretária-executiva de Gestão da Rede da SEE, Cassiana Lima, o sistema contará com a tela de geolocalização, que permitirá aos pais ou responsáveis selecionar a unidade escolar mais próxima da residência do estudante.

"A partir do momento que você coloca o seu endereço, vão aparecer a opção de três escolas que você pode fazer a opção por uma delas ou caso queira estudar em outra escola, você vai verificar na parte direita inferior que vai ter lá opção para selecionar manualmente e digitar o nome da escola que você deseja estudar. Caso tenha vaga vai aparecer a opção. Caso não, deve tentar em outras escolas que você tenha interesse", explicou.

Cassiana Lima, secretária-executiva de Gestão da Rede da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE). | Foto: Josimar Oliveira/SEE

Para apoiar os pais e responsáveis que não possuem acesso à internet, a SEE disponibilizará laboratórios de informática com acesso à rede em mais de 475 escolas.

Para mais informações, os interessados devem ligar para a Central de Atendimento, pelo número 0800 286 0086, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Ao iniciar o processo de cadastro, todas as informações devem ser preenchidas pelos pais ou responsáveis, ou, no caso de estudantes maiores de 18 anos, pelo próprio aluno.

Será necessário o fornecimento de dados, como nome completo, data de nascimento, endereço, escola de origem, nome do responsável e telefone para contato, além do número do CPF.

Ao término do preenchimento, será emitido um protocolo de confirmação, que deve ser anotado ou impresso para apresentação no ato de efetivação da matrícula.



Aqueles estudantes que desejarem realizar a alteração de cadastro para outra escola no Matrícula Rápida, poderão efetuar tal alteração ao longo do período de matrícula até o dia 25 de dezembro, acessando o campo “Consulte sua Inscrição”, mediante disponibilidade de vagas.

A efetivação do cadastro deverá ser realizada presencialmente nas unidades escolares entre os dias 4 e 15 de janeiro.

"É importante frisar que a inscrição de agora não garante a efetivação da vaga. Do dia 4 de janeiro ao dia 15 de janeiro, tanto esses estudantes que estão fazendo essa inscrição nesse período, como aqueles da rede municipal que fizeram entre setembro e outubro, tem que comparecer à escola com os documentos necessários. Se esses estudantes não fizerem esse procedimento, eles vão perder essa vaga e ela vai retornar para o sistema."

Para a confirmação da matrícula dos estudantes, os pais ou responsáveis deverão apresentar os seguintes documentos:

Número de inscrição referente ao Cadastro 2026;

Cópia da certidão de nascimento;

Histórico escolar original ou declaração oficial da última instituição de ensino frequentada;

CPF;

Comprovante de residência contendo o CEP;

Cópia da carteira de vacinação;

Comprovante de tipo sanguíneo e fator RH;

Foto recente no formato 3×4.

Entre os dias 20 a 24 de janeiro, as vagas não confirmadas retornarão ao sistema de cadastro para uma segunda oportunidade de inscrição.



Confira o cronograma completo:

Cadastro Escolar: de 25 de novembro a 25 de dezembro

Efetivação da Matrícula: de 4 a 15 de janeiro

Cadastro nas vagas não ocupadas e não efetivadas (2ª fase): de 20 a 24 de janeiro

Efetivação dos novos cadastros (2º fase): de 25 a 27 de janeiro

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