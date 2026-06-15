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Futebol Pernambuco alcança melhor mês de maio dos últimos 23 anos no combate às mortes violentas Diminuição dos homicídios no Recife, por exemplo, superou a meta de 30% prevista no Programa Juntos pela Segurança

Maio teve a menor quantidade registrada de homicídios no mês dos últimos 23 anos. Os dados são do governo de Pernambuco. A atual gestão estadual também informou que os roubos a coletivos tiveram os menores indicadores desde 2010.

Resultado

“Com o total apoio da governadora Raquel Lyra, seguimos firmes, avançando no combate ao crime nas suas mais diversas modalidades. E, com isso, consolidando cada vez mais a queda contínua nos índices de violência, sobretudo nos homicídios e roubos. Os resultados do mês de maio são prova disso, de que estamos no caminho certo, com a soma de forças das nossas operativas, resultando em alta produtividade e dados concretos. Nosso time da segurança pública vai continuar em campo, protegendo a população e reduzindo cada vez mais a criminalidade em todo o estado”, afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Com relação às Mortes Violentas Intencionais (MVI), segundo os dados contabilizados pela Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE), da Secretaria de Defesa Social (SDS), maio teve redução de 13,2% com relação ao quinto mês de 2025. A queda foi de 257 para 223 ocorrências.

No recorte do Recife, os resultados superaram a meta de 30% prevista no Programa Juntos pela Segurança. A redução total foi de 40%, saindo de 50 para 30 notificações.



CVP

Quanto aos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), de 2011 (início da contagem da série histórica) até o momento, o quinto mês de 2026 foi o que apresentou os melhores resultados em Pernambuco, com 2.322 ocorrências, contra 3.558 em maio de 2025, com uma diminuição de 34,7%.

No acumulado do ano, de janeiro a maio de 2026, a redução foi praticamente a mesma, de 34,4%, com 6.308 casos a menos considerando o mesmo período de 2025. Na capital pernambucana, a queda foi de 43,5% (caindo de 1.603 para 906 ocorrências).

Sobre os roubos coletivos, 2026 registrou o melhor mês de maio da série histórica, com 10 ocorrências. No comparativo com maio de 2025, a diminuição foi de 76,7%. Os roubos de veículos apresentaram retração de 19,7% (de 1.003 para 805 casos), enquanto os crimes envolvendo cargas tiveram queda de 46,4% (de 28 para 15). Já os celulares subtraídos fecharam com índice de menos 32,3%, uma diferença de 1.115 casos.

Em maio de 2026, foram realizadas 2.726 conduções por flagrante, sendo 774 por violência doméstica e 650 por tráfico de entorpecentes. Também foram apreendidas 560 armas no período.

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