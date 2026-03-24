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Educação Pernambuco alcança meta de alfabetização na idade certa Com a marca de 66% dos estudantes alfabetizados, o estado fortalece a aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental

Dados divulgados, nesta terça-feira (24), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que Pernambuco chegou a marca de 66% dos estudantes alfabetizados na idade certa.

O Estado foi um dos poucos do País a atingir a meta estabelecida pelo Indicador Criança Alfabetizada (ICA), do Ministério da Educação (MEC), para o ano de 2025.

O indicador revela que 66% das crianças da rede pública estadual e municipal de Pernambuco concluíram o 2º ano do ensino fundamental com o nível adequado de alfabetização, a partir da demonstração de habilidades básicas de leitura e escrita.

O resultado, inclusive, está alinhado à média nacional, que foi o mesmo percentual, acima dos 64% definidos para o ano.

A evolução fica ainda mais evidente quando comparada ao cenário anterior à atual política educacional do Programa Criança Alfabetizada. Em 2021, conforme os estudos realizados pelo Núcleo de Gestão para Resultados na Educação, vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão, o índice era inferior a 28%. Em 2023, a marca subiu para 59%, enquanto 2024 foi de 61%.

“Atingir essa marca mostra que estamos avançando de forma consciente e responsável e é consequência do trabalho coletivo dos nossos professores, gestores, comunidade escolar e da Secretaria de Educação. Quando garantimos que uma criança aprenda a ler e a escrever no tempo adequado, estamos transformando vidas, reduzindo desigualdades e construindo um futuro com mais oportunidades”, destacou Gilson Monteiro, secretário estadual de Educação.

Através do Regime de Colaboração do Programa Juntos pela Educação, o Governo de Pernambuco busca garantir infraestrutura digna e adequada à comunidade escolar em parceria com os municípios.

“Temos priorizado a educação para todas as crianças pernambucanas, fortalecendo o regime de colaboração com os municípios, fortalecendo o regime de colaboração com os municípios por entendermos que a melhoria na qualidade do ensino, na infraestrutura das escolas e na garantia da permanência das crianças na sala de aula transforma, de fato, a realidade do nosso estado”, disse Juliana Oliveira, superintendente da Educação Infantil e Anos Iniciais (SUEIAI) em Pernambuco.

Para a avaliação do ICA, cada estudante responde a 16 questões de múltipla escolha e três itens de resposta construída, entre elas uma produção textual. São avaliadas habilidades como a localização de informações em textos curtos e a compreensão de textos verbais e não verbais.

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