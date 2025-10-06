Pernambuco alcança recorde de redução nos crimes patrimoniais, divulga SDS

A- A+

O mês de setembro deste ano registrou o menor número de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) desde o início da série histórica, há 15 anos.



De acordo com o Governo de Pernambuco, o resultado é reflexo direto do Juntos pela Segurança e do reforço no policiamento ostensivo, impulsionado pela chegada de 2.299 novos policiais militares às ruas desde agosto.

No total, foram 2.765 casos registrados de roubos, uma redução de 22,5% em relação ao mesmo mês de 2024, quando o total havia sido de 3.567 ocorrências.

Esse é o melhor resultado dos últimos 177 meses, consolidando o segundo recorde consecutivo, já que agosto deste ano também havia atingido o índice mais baixo até então.

Segundo a governadora Raquel Lyra, está acontecendo uma virada de chave histórica na segurança pública de Pernambuco.



"Isso é resultado do trabalho incansável de um time comprometido com o bem-estar da nossa população. O Juntos pela Segurança é uma política de estado, que alia gestão, inteligência e presença efetiva nas ruas. Seguiremos atuando para que os pernambucanos vivam com mais segurança e confiança no futuro do nosso estado”, destacou Raquel Lyra.

Redução geral

A retração dos roubos se estendeu a todos os principais marcadores de criminalidade patrimonial.

Os assaltos a coletivos despencaram 72,1%, caindo de 43 para apenas 12 registros, o melhor desempenho da desde 2011.

Também houve redução de 27,4% nos celulares subtraídos, passando de 4.006 para 2.907 casos, e, de janeiro a setembro, 7.306 aparelhos foram recuperados pelas forças de segurança.

Os roubos de veículos recuaram 2,9%, totalizando 930 ocorrências, enquanto os roubos de cargas diminuíram 4%, com 24 registros no mês de setembro.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, considera que os resultados confirmam a eficiência da política pública e a dedicação dos profissionais de segurança.

“Esses números representam o esforço conjunto de nossas forças policiais e o compromisso do Governo de Pernambuco em garantir mais tranquilidade à população”, afirmou.

Outro indicador que apontou melhora foi os de violência de gênero, no comparativo dos meses de setembro em 2024 e 2025.

O número de estupros caiu 23,4%, saindo de 231 para 177 casos, o melhor setembro contabilizado desde 2015.

As Mortes Violentas Intencionais (MVIs) contra mulheres tiveram queda de 25%, reduzindo de 20 para 15 registros.

Os feminicídios mantiveram estabilidade, com três ocorrências em ambos os anos, enquanto os crimes de Violência contra a Mulher (VCM) diminuíram 6,8%, passando de 5.654 para 5.268 notificações.

No conjunto geral das Mortes Violentas Intencionais (MVIs), a redução foi de 12,6%, com 228 casos registrados em setembro de 2025, contra 261 no mesmo período de 2024.

Os números confirmam a trajetória de queda sustentada dos homicídios no estado, resultado da integração entre as forças de segurança, inteligência policial e fortalecimento das ações preventivas.

