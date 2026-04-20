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PERNAMBUCO Pernambuco amplia alcance do Alimenta Cidades e salta de seis para 57 municípios Expansão leva estratégia de combate à fome a todas as regiões do estado e reforça ações como cozinhas comunitárias e acesso a alimentação nas áreas urbanas

O número de municípios pernambucanos inseridos na Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nas Cidades, o Alimenta Cidades, deu um salto nos últimos dias.

Com a publicação da Portaria MDS nº 1.178, na quarta-feira (15), o estado passou a contar com 57 cidades na iniciativa, antes eram apenas seis.

Com a nova lista, o programa deixa de se concentrar apenas em Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Paulista e Petrolina, e passa a alcançar municípios de todas as regiões. Entram na estratégia cidades como Garanhuns, Serra Talhada, Araripina e Igarassu, além de outros centros urbanos.

Na prática, os novos municípios iniciam agora a fase de implementação, com apoio técnico do governo federal. A proposta é ampliar o acesso a alimentos saudáveis nas áreas urbanas, integrando políticas como o fortalecimento da agricultura familiar, a atuação de bancos de alimentos, cozinhas comunitárias e o monitoramento nutricional da população.

O secretário executivo de Combate à Fome da SAS/PE, Felipe Medeiros, celebrou: "Sair de seis para 57 cidades participantes significa ampliar de forma concreta o acesso das famílias, do Litoral ao Sertão, a alimentos saudáveis e de qualidade. Com 280 cozinhas comunitárias já em funcionamento e uma redução de 20% nos índices de desnutrição desde 2023, Transformar políticas federais em impacto local é possível. Integramos agricultura familiar, bancos de alimentos e monitoramento nutricional em uma rede que fortalece municípios comprometidos."

A entrada no programa também abre caminho para que as gestões municipais acessem recursos e diretrizes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), o que tende a reforçar iniciativas locais voltadas ao enfrentamento da insegurança alimentar.

Entre os novos participantes estão cidades da Região Metropolitana, como Abreu e Lima e Cabo de Santo Agostinho; do Agreste, como Belo Jardim, Bezerros e Garanhuns; da Zona da Mata, como Nazaré da Mata e Timbaúba; e do Sertão, com exemplos como Ouricuri, Floresta e Serra Talhada.

A expansão amplia o alcance das políticas públicas voltadas à alimentação e leva a estratégia a um número maior de famílias, em diferentes regiões do estado.

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