A- A+

SAÚDE Pernambuco amplia rede pediátrica com 63 novos leitos para tratamento de doenças respiratórias Com a nova expansão, estado já disponibilizou 204 leitos desde março para atender crianças com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

A Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES-PE) anunciou, na quinta-feira (3), a abertura de 63 novos leitos pediátricos destinados ao tratamento de crianças com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A medida fortalece a rede de atendimento no Sertão, Agreste e Região Metropolitana do Recife, elevando o total de leitos criados apenas nesta semana para 97.

Os novos leitos foram distribuídos entre cinco hospitais: Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde (20), Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro (10), Hospital Regional Fernando Bezerra, em Ouricuri (8), Hospital Jaboatão Prazeres, na RMR (10), e Hospital Dom Malan, em Petrolina (15).

No total, a expansão acrescenta 53 leitos de enfermaria e 10 de UTI à rede de assistência infantil. Desde o início de março, Pernambuco já ativou 204 novos leitos pediátricos em todo o estado para enfrentar o aumento sazonal das doenças respiratórias.

“Estamos dando continuidade ao Plano de Contingência para a Sazonalidade. Nesta semana, ampliamos a rede pediátrica em Pernambuco com a abertura de mais leitos, totalizando 97, ao somarmos os 34 já anunciados com os 63 recém-inaugurados. Com isso, avançamos na implementação do plano, garantindo mais segurança e melhores condições de atendimento para as nossas crianças”, afirmou o secretário executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral (SEGECG), Anderson Oliveira.

A abertura dos novos leitos faz parte do Plano de Contingência para Doenças Respiratórias na Infância da SES-PE, voltado para a ampliação da rede durante o período crítico dos vírus respiratórios, que ocorre entre março e agosto.

O clima mais frio, a alta umidade e o maior tempo de permanência de crianças em ambientes fechados contribuem para o crescimento no número de casos graves, aumentando a demanda por internações e pressionando a rede de saúde.

“A sazonalidade é conhecida nas unidades de saúde e nos programamos para garantir atendimento às crianças que chegam ao hospital Dom Malan vindas dos 53 municípios da região. Por isso, aumentamos a equipe médica e assistencial, bem como ampliamos o número de leitos. Apenas nos primeiros dois meses desse ano foram 915 atendimentos referentes a esses casos,” explicou Daniele Moreno, diretora-geral do Hospital Dom Malan.

Teleinterconsulta agiliza encaminhamentos pediátricos

Além da ampliação da rede física, a SES-PE investiu em soluções tecnológicas para otimizar o atendimento. Desde o dia 10 de março, está em funcionamento a teleinterconsulta de pediatria, um serviço que foi antecipado em mais de 30 dias em relação ao ano passado.

Segundo a secretaria, já foram realizadas mais de 230 teleinterconsultas, permitindo que médicos da Central de Regulação do Estado analisem os casos com mais precisão e façam encaminhamentos mais adequados para crianças com SRAG.

Veja também