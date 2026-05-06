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SAÚDE DA MULHER Pernambuco amplia vacinação contra HPV para mulheres tratadas de lesões graves Iniciativa é promovida pela Secretaria de Saúde de Pernambuco e reforça prevenção do câncer do colo de útero

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) ampliou a estratégia de vacinação contra o HPV com a inclusão de mulheres que já foram tratadas por lesões de alto grau do colo do útero.

A medida demonstra um avanço essencial no cuidado à saúde da mulher de forma integral, reforçando a prevenção e reduzindo o risco de reinfecção.

A nova recomendação contempla mulheres diagnosticadas com NIC 2, NIC 3 e AIS, lesões consideradas precursoras do câncer do colo do útero, independentemente da idade.

Para esse público específico, o esquema vacinal será composto por três doses, que devem ser aplicadas no prazo de até 12 meses após o tratamento, mediante prescrição médica e comprovação do diagnóstico.

A ampliação do acesso à vacina fortalece não somente a prevenção primária, mas também o cuidado contínuo, ao atuar na redução de recidivas e na proteção de mulheres que já passaram por um processo de adoecimento.

A iniciativa destaca o impacto da medida na proteção da saúde das mulheres promovida pelo estado, evidenciando a importância da estratégia dentro da linha de cuidado e reforçando as ações preventivas voltadas a esse público | Foto: SES-PE/Divulgação

A vacinação estará disponível nas Unidades de Saúde e em pontos estratégicos do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estamos ampliando o acesso à vacina contra o HPV para um público que já vivenciou uma situação de risco, o que fortalece ainda mais a prevenção. Essa estratégia contribui diretamente para reduzir a reincidência de lesões e avançar no controle do câncer do colo do útero no nosso estado”, afirma a superintendente de imunizações do estado, Magda Costa.

A ação funciona de acordo com as estratégias de eliminação do câncer do colo do útero, uma das principais causas de morte por câncer entre mulheres no Brasil. Nesse contexto, o estado tem investido em ações que ampliam o acesso ao rastreamento, ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado.

"Útero é vida"

Um dos destaques dessa política é o programa "Útero é Vida", que atua como eixo estruturante no cuidado à saúde da mulher.

“Ao integrar a vacinação contra o HPV ao cuidado pós-tratamento, o programa reforça a importância de uma abordagem contínua e articulada, que não se encerra no diagnóstico ou na intervenção clínica, mas segue acompanhando a mulher em sua trajetória de saúde. O Útero é Vida trabalha justamente nessa perspectiva: cuidar de forma integral, acompanhando cada etapa e fortalecendo o acesso aos serviços de saúde”, ressalta a coordenadora geral do programa, Jurema Telles.

A iniciativa reúne ações de prevenção, promoção e assistência, fortalecendo a rede de atenção e garantindo um acompanhamento mais próximo e humanizado das usuárias ao longo de todas as fases da vida.

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