educação

Pernambuco anuncia 9.891 vagas em cursos técnicos ofertados pelas Escolas Técnicas Estaduais

Informação foi divulgada no Diário Oficial nesta quinta-feira (23)

As vagas são para cursos técnicosAs vagas são para cursos técnicos - Foto: Divulgação

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) anunciou 9.891 vagas em cursos técnicos ofertados pelas Escolas Técnicas Estaduais (ETE).

A informação foi divulgada no Diário Oficial nesta quinta-feira (23). No documento, a pasta antecipa algumas informações do processo de seleção, cujo edital será lançado em breve.


De acordo com a secretaria, as oportunidades são para o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, em jornada integral. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (28) e seguem até 7 de novembro.

O resultado do processo está previsto para ser divulgado em 24 de novembro. Já a matrícula deverá ser realizada entre 11 e 17 de dezembro. As aulas serão iniciadas em 3 de fevereiro de 2026.

