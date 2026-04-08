Pernambuco anuncia a abertura de mais 92 leitos exclusivos para tratamento de casos de SRAG
Seis cidades do estado foram contempladas pela inauguração dos leitos para o tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) anunciou a abertura de mais 92 leitos exclusivos para o tratamento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nessa terça-feira (7).
Do total, 19 leitos são de enfermaria no Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, e 10 leitos de UTI pediátrica e 10 leitos de enfermaria no Hospital Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata, na Mata Norte.
Outros 10 leitos de enfermaria pediátrica, além de 5 leitos de suporte avançado em sala vermelha e 5 leitos em sala amarela, serão abertos no Hospital Regional Ruy de Barros, em Arcoverde, no Agreste.
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No Sertão, serão inaugurados mais 15 leitos de enfermaria pediátrica no Hospital Dom Malan, em Petrolina, e 10 leitos de enfermaria pediátrica no Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira, e 8 leitos de enfermaria no Hospital Regional Fernando Bezerra, em Ouricuri.
Além da abertura dos leitos, as unidades receberam um incremento na equipe assistencial, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas respiratórios, para reforçar a equipe da emergência e dar mais celeridade ao atendimento.
Em Arcoverde, a unidade ampliou o quadro de profissionais com a inclusão de mais dois médicos por plantão, além de uma equipe multiprofissional composta por 47 profissionais, entre enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem.
Já em Petrolina, a previsão é de que 49 profissionais passem a reforçar a equipe, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem.
“Estamos ampliando a capacidade de resposta da rede de saúde com a abertura de 92 novos leitos para SRAG, garantindo assistência qualificada em diferentes regiões do estado e reforçando as equipes profissionais. Essa ação é resultado do monitoramento contínuo e do planejamento integrado da Secretaria, que permite agir com rapidez diante do aumento da demanda e proteger a população, principalmente nossas crianças”, detalhou o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral (SEGECG), Anderson Oliveira.