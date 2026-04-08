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Saúde Pernambuco anuncia a abertura de mais 92 leitos exclusivos para tratamento de casos de SRAG Seis cidades do estado foram contempladas pela inauguração dos leitos para o tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) anunciou a abertura de mais 92 leitos exclusivos para o tratamento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nessa terça-feira (7).

Do total, 19 leitos são de enfermaria no Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, e 10 leitos de UTI pediátrica e 10 leitos de enfermaria no Hospital Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata, na Mata Norte.

Outros 10 leitos de enfermaria pediátrica, além de 5 leitos de suporte avançado em sala vermelha e 5 leitos em sala amarela, serão abertos no Hospital Regional Ruy de Barros, em Arcoverde, no Agreste.

No Sertão, serão inaugurados mais 15 leitos de enfermaria pediátrica no Hospital Dom Malan, em Petrolina, e 10 leitos de enfermaria pediátrica no Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira, e 8 leitos de enfermaria no Hospital Regional Fernando Bezerra, em Ouricuri.



Além da abertura dos leitos, as unidades receberam um incremento na equipe assistencial, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas respiratórios, para reforçar a equipe da emergência e dar mais celeridade ao atendimento.

Em Arcoverde, a unidade ampliou o quadro de profissionais com a inclusão de mais dois médicos por plantão, além de uma equipe multiprofissional composta por 47 profissionais, entre enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem.

Já em Petrolina, a previsão é de que 49 profissionais passem a reforçar a equipe, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem.

“Estamos ampliando a capacidade de resposta da rede de saúde com a abertura de 92 novos leitos para SRAG, garantindo assistência qualificada em diferentes regiões do estado e reforçando as equipes profissionais. Essa ação é resultado do monitoramento contínuo e do planejamento integrado da Secretaria, que permite agir com rapidez diante do aumento da demanda e proteger a população, principalmente nossas crianças”, detalhou o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral (SEGECG), Anderson Oliveira.

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