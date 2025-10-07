A- A+

SEGURANÇA Pernambuco anuncia a construção de novas cinco delegacias no estado; saiba onde serão Equipamentos serão construídos em municípios de duas regiões do estado

O Governo de Pernambuco anunciou nesta terça-feira (7) a construção de cinco novas delegacias no estado.

Os novos equipamentos serão construídos nos municípios de Bezerros, Casinhas, Riacho das Almas e Surubim, no Agreste; e Carpina, na Zona da Mata Norte.

No total, serão investidos mais de R$ 10 milhões nas obras que fazem parte do processo de modernização e reestruturação da Polícia Civil.

Para viabilizar a construção, um edital de licitação para contratação da empresa que ficará responsável pelas obras foi publicado na edição do último sábado (4) do Diário Oficial do estado.

O prazo para a conclusão das obras é de quatro meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

Os projetos das novas delegacias foram desenvolvidos pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe).

Os locais contarão com cartórios, sala de investigação, sala de reconhecimento, xadrez e espaço para estacionamento de viaturas, além de sala lilás, um espaço destinado ao atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de violência.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, reforçou a importância dos novos equipamentos.

"A realidade da segurança pública em Pernambuco era de diversas unidades do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica funcionando em prédios improvisados, que não foram pensados, projetados e construídos para o exercício da atividade. Apenas para a Polícia Civil, foram autorizadas 25 novas construções, para delegacias em todo o estado, e tivemos agora o anúncio de cinco delas. Muito em breve, os policiais poderão trabalhar em equipamentos pensados no cidadão e no servidor", afirmou.

Veja também