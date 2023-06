A- A+

SAÚDE Pernambuco anuncia abertura de 50 novos leitos em hospitais no Recife e em Olinda O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado

Novos 50 leitos serão abertos em Pernambuco. Do total, 30 vão funcionar Hospital Nossa Senhora das Graças, antigo Alfa, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife; e os outros 20, no Hospital do Tricentenário, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado dessa quarta-feira (21), que também informou a decisão do governo em manter o funcionamento do Hospital Nossa Senhora das Graças e do Hospital de Retaguarda Brites de Albuquerque.



As unidades seriam fechadas no dia 30 de junho, quando termina o estado de emergência decorrente da pandemia de Covid-19. As três unidades contarão com suporte multiprofissional, exames laboratoriais e atendimento especializado.

Os 50 novos leitos, que passam a integrar a rede estadual de saúde, servirão de retaguarda para as emergências de neurologia.

“Estamos vivenciando mais um momento desde o decreto do início da pandemia por parte da OMS. Se faz necessária a desmobilização dos serviços que possuíam em seu foco assistencial prioritário o monitoramento de pacientes suspeitos e confirmados para Covid-19, iniciando uma readequação da rede de saúde para ofertar à população pernambucana assistência especializada”, afirmou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.



Desmobilização

De acordo a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), o Hospital de Retaguarda em Neurologia (HRN), no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife, será desmobilizado após 30 de junho. O local possui 85 leitos, sendo 10 UTIs.



O fechamento da unidade de saúde será discutido em audiência pública realizada pela Comissão de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa (Alepe), por solicitação do vice-presidente do colegiado, deputado Sileno Guedes (PSB). O debate ocorrerá na quarta-feira (28), às 11h15.



Por meio de nota, o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) repudiou o encerramento das atividades do hospital.

"O Coren-PE ressalta que o fechamento vai resultar em consequências severas para os pacientes que dependem de atendimento no local, sem falar na demissão dos funcionários que atuam no hospital, em especial os profissionais de enfermagem, que compõem a maior parte do corpo funcional da unidade", informou.

