SEGURANÇA Pernambuco anuncia construção de batalhão de Polícia Militar em Camaragibe Equipamento será construído no bairro do Timbi e deverá contar com espaços como alojamento e auditório

O Governo de Pernambuco anunciou nessa quinta-feira (2) que realizará a construção de um novo batalhão de Polícia Militar no município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O equipamento, que receberá um aporte de R$ 11,6 milhões, será erguido em um terreno de 4,9 mil m² no bairro de Timbi. O local deverá contar com uma área construída de quase 2,2 mil m².

O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe), prevê a construção de um espaço para guardar materiais bélicos, alojamento, auditório e sala de reuniões.

A obra será executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e terá prazo de conclusão de oito meses, a partir da assinatura da ordem de serviço.

"O BPM de Camaragibe soma-se aos demais novos na capital e no Cabo de Santo Agostinho, aos três Biesps de Caruaru, Arcoverde e Petrolina, ao Batalhão Ambiental de Igarassu, às novas delegacias e unidades do Corpo de Bombeiros e à retomada das obras dos presídios, que estavam paradas. Há 30 anos não se construía um BPM no estado", explica o diretor de Obras de Segurança da Cehab, Samir de Holanda.

Para o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a construção do novo Batalhão da Polícia Militar em Camaragibe representa um avanço fundamental na estratégia de reforço à segurança pública em Pernambuco.

"Esse investimento garantirá melhores condições de trabalho para nossos policiais e ampliará a presença ostensiva da PM na Região Metropolitana do Recife, trazendo mais tranquilidade para a população. Esse é mais um passo concreto no compromisso do Governo do Estado em reduzir a violência e no fortalecimento das forças de segurança”, ressaltou.

