Pernambuco anuncia início da vacinação contra a dengue em sete cidades do Sertão

Pernambuco divulgou, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a expansão da imunização contra a dengue em sete cidades do Sertão, que compreende a 7ª Região de Saúde, com sede em Salgueiro.

A iniciativa foi pactuada junto aos gestores municipais, por meio da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), e as 4 mil doses do imunobiológico já foram encaminhadas pelo Programa Estadual de Imunizações para as Gerências Regionais de Saúde (Geres) e estão à disposição dos gestores municipais para dispensação.

As 4 mil doses recebidas serão destinadas para aplicação em 1ª dose (D1) e 2ª dose (D2) em 11.704 crianças e adolescentes dentro da faixa etária indicativa, respeitando o intervalo recomendado de 3 meses para completar o esquema de vacinação.

A escolha dos municípios em Pernambuco se deu a partir da alta incidência dos casos prováveis registrados na 7ª Região de Saúde, que, em todo o ano de 2024, contabilizou a notificação de 1.126 casos prováveis para a doença.

O número representa uma taxa de incidência de 794,9/100 mil habitantes. Outro critério utilizado foi a disponibilidade de doses prevista pelo fabricante para atender a demanda.

“Identificamos uma adesão ainda tímida nos municípios da I Região de Saúde, que compreende as cidades da Região Metropolitana. Já os residentes das cidades da V Região, localizada no Agreste, têm demonstrado uma boa iniciativa em buscar os postos de saúde. Um fator dificultador na implementação desta estratégia, é o fato de que por ser um imunizante novo a indicação do Ministério da Saúde é que seja administrado dentro dos serviços de saúde, impossibilitando a elaboração de ações externas para promoção do acesso ao imunizante nestes territórios”, destaca a superintendente de Imunizantes do Estado, Magda Costa.



Doses aplicadas

Entre 1º de janeiro de 2024 e 11 de março de 2025, foram distribuídas 113.313 doses de vacina contra a dengue (contemplando a 1º e 2º doses) para a 1ª Região de Saúde. Até o momento, foram aplicadas e registradas 70.909 doses no sistema de informação.

Neste mesmo período, foram distribuídas 32.631 doses da referida vacina (contemplando a 1ª e 2ª doses) para a 5ª Região de Saúde e até o momento foram aplicadas e registradas 21.493 doses no sistema de informação. No total, 41 cidades já realizavam a estratégia de vacinação contra a doença.

