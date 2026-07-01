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SAÚDE PET Pernambuco anuncia nova meta de 40 mil castrações gratuitas de cães e gatos por meio do Castramóvel Equipamento conseguiu superar a marca de 20 mil procedimentos em todas as regiões do estado

O Castramóvel teve sua meta ampliada pelo governo de Pernambuco para 40 mil procedimentos até o fim deste ano. A intensificação ocorre após o programa superar a marca de 20 mil castrações gratuitas de cães e gatos em mais de 15 municípios do estado.

A iniciativa, que conta com investimento de R$ 20 milhões, é realizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE), por meio do programa Causa Animal.

O equipamento funciona esta semana em frente ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), no Derby, área central do Recife, e no bairro de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

“Com o Castramóvel, nós vamos chegar a 40 mil castrações garantidas até o fim do ano. Até agora, já atendemos mais de 20 mil animais. Estimamos que, em 5 anos, esses animais que foram castrados trariam ao mundo mais de 3 milhões de outros animais em situação de rua. Isso é cuidado com a saúde animal e humana”, afirmou a governadora Raquel Lyra, ao anunciar a ampliação do programa.

Na próxima semana, entre terça (7) e sexta-feira (10), uma unidade do Castramóvel segue em Rio Doce, enquanto outra seguirá para o bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

Castramóvel: como inscrever seu pet

Com a realização de mais de 200 castrações por dia, das 8h às 15h, o agendamento pode ser feito pelo instagram da Secretaria de Meio Ambiente, do programa Causa Animal e diretamente pelo link do projeto.

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