Pernambuco anuncia serviços de saúde para o Carnaval; confira ações

A- A+

Na tarde desta terça-feira (14), o Governo de Pernambuco anunciou os serviços que serão desenvolvidos durante o Carnaval. Entre os assuntos abordados, estão as ações de saúde, entre elas a vacinação contra a Covid-19, que continua nos postos e locais de vacinação municipais ao longo dos dias de folia.

No Estado, a 3ª dose da vacina contra a doença está disponível para pessoas a partir dos 5 anos de idade. Já a 4ª dose do imunizante está liberada para pessoas com 40 anos ou mais.

Em coletiva de imprensa no Cais do Sertão, localizado no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, alertou a população para a atualização do cartão de vacina contra a doença.

“Graças a Deus hoje a Covid nos assusta menos por causa das vacinas, então a gente precisa reforçar as vacinas, especialmente para as populações de risco que são os idosos e os imunossuprimidos. Lembramos da necessidade de concluir o calendário vacinal, muitas pessoas tomaram a primeira dose da vacina e se esquecem de tomar as doses de reforço que estão preconizadas de acordo com a faixa etária”, afirmou a secretária.

A gestora reforçou que, com a nova variante da Covid-19 circulando, é de extrema importância que a população tenha o calendário completo de vacinação, especialmente as pessoas idosas e os imunossuprimidos.

“Essas pessoas que são mais vulneráveis devem refletir sobre se devem de fato ir ou não para grandes aglomerados, evitando o risco de exposição e também pensar na possibilidade do uso de máscara no caso dessa exposição, especialmente para essas pessoas que fazem parte da população de risco”, acrescentou Zilda.

Outros serviços

Entre os demais serviços de saúde ofertados pelo Governo de Pernambuco durante a Folia de Momo estão: insumo de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs); abastecimento dos estoques de sangue para suprir as necessidades dos hospitais; reforço das equipes de monitoramento de agravos em saúde e regulação de leitos; acolhimento à mulher vítima de violência física e sexual; promoção da educação no trânsito com blitzes de fiscalização e educação realizadas pelos agentes da Operação Lei Seca com foco na coibição de bebida alcoólica e direção.

Programa Estadual de IST/AIDS e Hepatites Virais

No Programa Estadual de IST/AIDS e Hepatites Virais, o Governo do Estado promove ações em 15 cidades e com atendimento 24h. Entre os serviços estão: atenção para Profilaxia Pós-Exposição (PEP): indicada quando há uma falha no método de barreira (relações sexuais sem camisinha ou em caso de acidente com o uso de preservativo) ou em caso de violência sexual; e disponibilização de mais de 3,2 milhões de preservativos (masculino e feminino) e 50 mil sachês de gel lubrificante.

Além disso, no Galo da Madrugada, quatro polos recebem as ações educativas: Ponte do Galo da Madrugada, Forte das Cinco Pontas, Ponte de Ferro e Estação Central do Metrô do Recife. Em torno de 180 educadores entregam insumos de prevenção e canecas.

Sala de situação

Durante o período carnavalesco, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco (Cievs/PE) com atendimento 24h será montado em vários pontos do Estado. O objetivo é o recebimento de notificações de doenças e agravos de risco à saúde pública.

“A sala de situação funciona com relação especialmente a vigilância epidemiológica, onde existem pessoas da secretaria que se espalham ao longo do Estado, em vários pontos, especialmente unidades de saúde, onde se vigia agravos e doenças para que possam ser imediatamente reconhecidas e sejam tomadas as decisões de forma rápida”, destacou Zilda.

Operação Lei Seca

A Operação Lei Seca também será uma ação promovida da sexta-feira de Carnaval (17) até a quarta-feira de Cinzas (22), com operações de bloqueio nas vias urbanas e rodovias, com mais de 50 pontos de fiscalização. Além disso, haverá um reforço nas equipes, de seis para nove diárias.

Quatro equipes educativas estarão nos bloqueios para a distribuição de material informativo. O foco da operação será em rotas próximas à folia e praias do litoral Norte e Sul, além do interior do estado em locais como: Papangus, em Bezerros, no Agreste; Maracatu Rural, no município de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte do Estado; e Pesqueira.

Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa

Para as mulheres, o Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa promove o acolhimento em casos de violência, principalmente sexual.



O Hospital Agamenon Magalhães, localizado na estrada do Arraial, nº 2723, no bairro de Casa Amarela, no Recife, acolhe meninas (12 anos e mais), mulheres e pessoas com capacidade de gestar. Para mais informações, o hospital disponibiliza o telefone (81) 3184-1740.



Também haverá atendimento integral às vítimas de violência sexual em locais descentralizados nas I, IV, VII, VIII e XI Geres.

Hemope

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) promove a campanha de doação de sangue “É Carnaval: a alegria voltou! E a festa começa com sua doação”. O atendimento no Hemocentro é das 7h15 às 18h30, na rua Joaquim Nabuco, nº 171, no bairro das Graças, no Recife.

Veja também

Carnaval Paulista firma parceria e taxistas da cidade vão poder circular em Olinda e Recife no Carnaval