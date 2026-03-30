A- A+

SAÚDE Pernambuco aplica 181 mil doses de vacina contra gripe no Dia D de mobilização Volume registrado neste sábado (28) representa um aumento de 85% em relação às 98 mil doses aplicadas na mesma ação em 2025

Leia também

• Campanha de vacinação contra gripe começa hoje; saiba quem pode receber imunizante

• Vacina da herpes-zóster é segura para pacientes reumáticos, diz estudo

• Recife inicia nesta terça-feira (17) imunização com vacina do Butantan contra a dengue

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) contabilizou a aplicação de 181.507 doses da vacina contra a influenza durante o Dia D de mobilização, realizado em todos os municípios do Estado neste sábado (28).



O número é superior ao registrado na ação correspondente de 2025, quando foram aplicadas 98.074 doses. A campanha de vacinação segue disponível nas unidades de saúde até o dia 30 de maio.

De acordo com o balanço da SES-PE, o aumento na procura ocorreu em todos os grupos prioritários. Entre os idosos, foram 71.193 doses em 2026, contra 26.340 no ano anterior. A vacinação infantil somou 45.196 doses, frente a 22.366 em 2025. Já entre as gestantes, o registro subiu de 1.184 para 5.877 aplicações. O grupo de demais prioridades contabilizou 59.241 pessoas vacinadas.

Segundo a superintendente de Imunizações do Estado, Magda Costa, o crescimento nas aplicações foi de 85% em comparação a 2025. Com foco em ampliar o acesso à imunização, a meta do Governo de Pernambuco é atingir a cobertura de 90% dos grupos prioritários em todo o território estadual.

Serviço

A vacina continua disponível para crianças (6 meses a menores de 6 anos), gestantes, puérperas, idosos (60+), trabalhadores da saúde, professores e pessoas com comorbidades.



É necessário apresentar documento de identificação e, se possível, o cartão do SUS e a caderneta de vacinação

Veja também