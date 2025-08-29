A- A+

INCLUSÃO DIGITAL Pernambuco apresenta maior evolução na taxa de escolas conectadas da Região Nordeste Programa do Governo Federal tem a meta de garantir conectividade às 137 mil escolas públicas do país até o fim de 2026. Atualmente, já são mais de 82 mil com banda larga

Pernambuco é um dos estados da Região Nordeste que apresentou maior evolução no número de escolas do ensino básico conectadas. Das 5.842 instituições de educação básica do estado, 3.445 estão ligadas à internet, o que representa 58,97% do total. A média registrada no Brasil como um todo supera os 59,65%.

Os dados são parte do relatório referente ao programa Escolas Conectadas do Governo Federal divulgado nesta semana. Segundo o documento, 82,2 mil escolas públicas de ensino básico em todo o país estão conectadas nas cinco regiões do país.

O programa prevê atender todas as 137,8 mil instituições de ensino básico do país com internet de banda larga e wi-fi aberto na estratégia nacional de conectividade escolar, voltada para garantir acesso de qualidade ao mundo digital a alunos e professores da rede pública.

O relatório indica que o Brasil avançou em relação ao observado no fim de 2024, quando tinha 73,1 mil escolas conectadas, ou 53% do total. Em Pernambuco, eram 3.090 escolas conectadas no fim do ano passado (52,89%).

“Conectar uma escola é conectar sonhos, oportunidades e o futuro de milhares de crianças e jovens. Estamos transformando a realidade da educação pública, garantindo que a internet chegue onde antes não estava. Nenhuma escola ficará para trás, essa é a nossa missão até 2026”, afirmou o ministro das Comunicações Frederico de Siqueira Filho.

Veja também