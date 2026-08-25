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Educação Pernambuco assina Ordem de Serviço para construção de novo Campus da UPE em Caruaru Unidade terá 12,5 mil m² de área construída e deve ampliar a oferta de ensino, pesquisa e extensão no Agreste

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), assinou a Ordem de Serviço para a construção do novo Campus da Universidade de Pernambuco (UPE) em Caruaru, no Agreste.

Com investimento de R$ 62,36 milhões, o empreendimento terá aproximadamente 12.583 m² de área construída e será implantado na Avenida Marielle Franco, no bairro Nova Caruaru, às margens da BR-104, em uma localização estratégica e próxima ao Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A obra será executada pela CPM Construtora Ltda., e acompanhada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O prazo previsto para execução é de 14 meses, com vigência contratual de 20 meses.

O complexo contará com blocos destinados a salas de aula, laboratórios especializados, biblioteca, auditório, setores administrativos, áreas de convivência e demais ambientes necessários para o funcionamento da universidade.

Também estão previstas a construção de passarelas, acessos internos, sistemas prediais, urbanização e estruturas de apoio, garantindo a integração entre os diferentes espaços do campus.

A execução seguirá as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de requisitos de acessibilidade, segurança, prevenção contra incêndios e diretrizes urbanísticas e ambientais.

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