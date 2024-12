Governo de Pernambuco realiza, na Arena, aula inaugural para 2,4 mil novos policiais militares

A- A+

O Governo de Pernambuco realizou aula inaugural para 2,4 mil policiais militares em cerimônia na manhã desta segunda-feira (30).



A cerimônia aconteceu na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Nas arquibancadas, havia setores lotados, tanto pelos novos alunos do Curso de Formação e Habilitação de Praças a Polícia Militar de Pernambuco, que iniciam agora esta jornada, quanto pela família dos futuros oficiais de segurança, que foram prestar apoio e celebrar o momento.

"A gente vem através do Juntos Pela Segurança garantindo investimentos na segurança pública do nosso Estado. Estamos investindo em equipamento, viaturas, armamento, em todas as frentes. Mas a gente precisa de gente", começou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).



"Hoje, infelizmente, temos o mesmo efetivo de 20 anos atrás. Então lançamos agora a aula inaugural, depois da nossa decisão de fazer o maior concurso da nossa história, para em julho do ano que vem, se Deus permitir, ter esses 2.400 policiais fazendo parte da nossa corporação", completou.

Governadora Raquel Lyra fala na aula inaugural dos novos PMs - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

No curso, principal método de formação das forças de segurança da cidade, serão sete meses de estudo, com mais de 1.800 horas-aula. Estão previstas também 52 disciplinas, como gestão de pessoas, comando de liderança, gerenciamento de crises, planejamento operacional, tiro policial, entre outras.

"É um processo intenso de formação, com disciplinas extremamente importantes para que, ao final do curso, esses alunos possam estar prontos para o serviço em prol da sociedade pernambucana", explicou o comandante-geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres.

Aumento do efetivo

De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), até o ano que vem, devem ser formados mais 7 mil agentes de segurança para o Estado.

"O reforço do efetivo é essencial. Já demos início também ao curso de formacão de 150 alunos, da primeira de três turmas de 660 novos bombeiros, que vai estar formada em julho do ano que vem. Também teremos em março curso de formação para 890 novos policiais civis, e, em junho, para a Polícia Científica, com 213 alunos.

Sonho realizado

Para a maior parte dos 2,4 mil alunos, a oportunidade chega como a realização de um sonho na jornada para se tornar um policial militar do Estado. Esse é o caso de Jeferson Teixeira, candidato de 25 anos que ficou em primeiro lugar no concurso que rendeu vaga no Curso de Formação.

Jeferson Teixeira - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Natural de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, ele foi homenageado na cerimônia e, diante da família e dos demais companheiros de curso, pôde celebrar a conquista.

"Foi uma espera grande por esse momento. Tenho certeza que, com a ajuda dos instrutores e coordenadores, este curso de formação que está por vir deixará todos nós capacitados para servir à população de Pernambuco da melhor maneira possível", disse Jeferson Teixeira.

