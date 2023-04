PE: vacina bivalente contra Covid-19 a partir dos 18 anos; municípios dependem de estoque

A- A+

Desenvolvida pela Pfizer, a vacina bivalente contra a Covid-19 agora poderá ser aplicada em todas as pessoas com 18 anos ou mais no Brasil. A novidade foi anunciada pelo Ministério da Saúde na noite desta segunda-feira (24). Em nota, o Governo de Pernambuco confirmou a ampliação da dose de reforço e disse que “os municípios podem avançar de acordo com a disponibilidade de doses em estoque”.

Jaboatão dos Guararapes foi o único município da Região Metropolitana do Recife que informou um esquema de vacinação até o momento.

A reportagem da Folha de Pernambuco pediu ao governo um levantamento do número de dosagens por município, para saber quais estariam aptos ao novo processo, mas não teve respostas até a veiculação desta matéria. Foi informado que quase um milhão de doses da bivalente foi entregue aos municípios e que cerca de 232.000 mil foram aplicadas.

A diferença desse imunizante é que ele também garante proteção contra a variante Ômicron e suas subvariantes, sendo produzido a partir de mutações do coronavírus.

Deve receber o novo reforço quem tomou, pelo menos, duas doses monovalentes, tendo recebido a última há quatro meses, no mínimo. Quem estiver com a vacinação de reforço atrasada, também deverá tomar.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, comemorou a chegada da bivalente para as pessoas com 18 anos ou mais no país, e classificou o momento como importante para que a população retome a confiança no processo de vacinação, amplamente questionado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.



“Eu quero conclamar a união de todos pelo Movimento Nacional pela Vacinação. É um movimento do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios e de toda a sociedade civil. A ciência voltou e precisamos retomar a confiança da população nas vacinas, é uma missão de todos nós”, afirmou a ministra.



Anteriormente, apenas grupos específicos poderiam se vacinar com a bivalente. São eles: pessoas com mais de 60 anos, grávidas, puérperas, imunocomprometidos a partir de 12 anos, pessoas com deficiência a partir de 12 anos, pessoas com comorbidades a partir de 12 anos, pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP), indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da área de saúde e pessoas privadas de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas.

Jaboatão dos Guararapes

A Secretaria de Saúde do Jaboatão dos Guararapes informou que a aplicação do reforço bivalente contra a Covid-19 na população com 18 anos ou mais iniciará nesta terça-feira (25) na cidade. Lá, não é necessário fazer agendamento e a listagem das unidades de saúde pode ser consultada no site www.deolhonaconsulta.jaboatao.pe.gov.br ou no aplicativo "De Olho na Consulta".

No próximo sábado (29), haverá o Dia D da vacinação na cidade, das 9h às 15h, no Shopping Guararapes e também na Policlínica Mariinha Melo, em Vila Rica.

Abaixo, confira a nota completa do Governo de Pernambuco

“A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informa que seguirá a recomendação do Ministério da Saúde (MS) e que autoriza os municípios a ampliarem a imunização com as doses da vacina bivalente, que devem ser aplicadas como dose de reforço para a população 18+, cujo esquema básico esteja completo (com pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19, com intervalo mínimo de 4 meses da última dose). Assim, os municípios já podem avançar de acordo com a disponibilidade de doses em estoque”, trouxe o comunicado.

