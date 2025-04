Pernambuco autoriza convocação dos 445 aprovados no concurso da Polícia Civil

A- A+

O Governo de Pernambuco autorizou a convocação dos 445 aprovados no concurso da Polícia Civil nos cargos de delegado, agente e escrivão. A lista final com o nome dos candidatos aprovados está disponível no site da Cebraspe, banca realizadora do certame.



A matrícula deverá ser feita nos dias 15 e 16 de abril. Os selecionados seguirão para o Curso de Formação Profissional da corporação. Das vagas previstas no edital, 45 são para delegados, 250 para agentes e 150 para escrivães.

"Parabenizo, com enorme alegria, os aprovados no concurso da Polícia Civil. Tenho certeza de que esses homens e mulheres que decidiram abraçar a carreira policial, assim que concluírem o Curso de Formação Profissional, estarão mais do que preparados para proteger a população pernambucana e contribuir para colocar Pernambuco no patamar de segurança que tanto almejamos", afirmou a governadora Raquel Lyra.



Os aprovados no concurso da Polícia Civil devem acessar o tutorial de matrícula disponível neste endereço eletrônico. O Curso de Formação Profissional terá carga horária de 900 horas-aula presenciais e duração de seis meses, em tempo integral.





Em caso de dúvidas ou necessidade de outros esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato com a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (81) 3183.5341.

“Chegou a hora de preparar os aprovados para estarem nas ruas o mais breve possível. Aproveito para reforçar que o aumento do efetivo é mais um importante passo para a reestruturação das forças de segurança do estado, fortalecendo, ainda mais, o trabalho do Juntos pela Segurança”, declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Outras convocações

No fim de 2024, o Governo de Pernambuco iniciou a primeira turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças da Polícia Militar, com 2.400 aprovados. Além nos novos PMs, também foi iniciado no último ano o curso de formação do Corpo de Bombeiros com 335 alunos aprovados.

