Pernambuco anuncia construção de Batalhão da Polícia Militar em Goiana; aporte é de R$ 12 milhões

O Governo de Pernambuco vai construir o 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte do estado.

Com aporte de R$ 12 milhões, o espaço terá 2.637,81 m², guarita, bloco principal, quadra, recepção, auditório, setor administrativo, salas de reunião, refeitório, alojamentos e espaço para armazenamento de materiais.

O anúncio foi feito nessa terça-feira (8), durante visita da governadora Raquel Lyra ao município. Na ocasião, ela autorizou a publicação do edital de licitação para a construção do novo BPM e o início das obras da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) para eliminar o rodízio de abastecimento de água em Goiana.

"Daremos fim ao rodízio de água em Goiana com a ativação de cinco poços e toda a estrutura necessária para garantir o abastecimento diário para a população. Ao mesmo tempo, estamos investindo R$ 12 milhões na construção do 27º Batalhão da Polícia Militar, fortalecendo a segurança da Mata Norte", destacou a governadora.

Segundo a gestão, a construção do batalhão ficará sob responsabilidade da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), com duração estimada de 10 meses após a ordem de serviço.

O novo BPM vai atender oito municípios da Mata Norte, segundo detalhou o secretário estadual de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

"Hoje, a companhia independente do município responde pelas cidades de Goiana, Condado, Itaquitinga e Itambé. Com a instalação do novo batalhão, haverá reforço de efetivo e viaturas, ampliando também a área de responsabilidade para Timbaúba, Camutanga, Ferreiros e Aliança”, afirmou o secretário.