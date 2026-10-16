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RODOVIA Pernambuco: BRs-101, 232 e 116 terão ampliação na cobertura de telefonia e internet móvel Trecho das rodovias federais no estado será contemplado pela Política Nacional de Conectividade em Rodovias, lançada nessa quinta-feira (15) pelo governo federal

As BRs-101, 232 e 116, em Pernambuco, terão ampliação na cobertura de telefonia e internet móvel ao longo dos 828,9 quilômetros das rodovias que cortam o estado. O trecho será contemplado pela Política Nacional de Conectividade em Rodovias, lançada nessa quinta-feira (15) pelo governo federal.

A política, conduzida em conjunto pelos Ministérios das Comunicações e dos Transportes, tem a meta de ampliar a cobertura de telefonia móvel nas rodovias federais do país, passando dos atuais 27,2 mil para 57,1 mil quilômetros com sinal.

Segundo o governo federal, cerca de 150 mil veículos passam por dia pelas BRs -101, 232 e 116, que são importantes corredores logísticos para Pernambuco e para o Brasil.

Com isso, a ampliação, segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, vai fortalecer a segurança viária, melhorar as condições de comunicação para motoristas e passageiros e ampliar o acesso à internet móvel nos corredores rodoviários.

“Estamos reorganizando todos os instrumentos disponíveis; regulatórios, tecnológicos e financeiros; para garantir internet ao longo de praticamente toda a malha rodoviária. Conectar as estradas significa mais segurança, desenvolvimento e melhores condições para quem depende delas todos os dias”, afirmou.

Somente em 2027, a previsão é conectar 16 mil quilômetros de rodovias federais. Isso inclui toda a BR-101, que possui aproximadamente 4,8 mil quilômetros de extensão. A implementação total do programa nas rodovias federais e estaduais do país deve ser feita até 2030.

Cerca de 150 mil veículos passam pelas BRs 101, 232 e 116 em Pernambuco por dia | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Como vai funcionar

O governo federal informou que a expansão será viabilizada pela integração de diferentes instrumentos, como:

Leilão da faixa de 700 MHz;

compartilhamento obrigatório de sinal entre operadoras;

inclusão de obrigações de conectividade nos contratos de concessão rodoviária, tanto novos quanto existentes.

"O compartilhamento obrigatório, conhecido como itinerância ou roaming, permitirá que usuários utilizem o sinal 4G ou 5G de outra operadora nos trechos em que a empresa contratada não tenha cobertura, conforme as regras aplicáveis. A medida também alcançará rodovias estaduais", afirmou o governo, em comunicado enviado à imprensa.

Com a estratégia de compartilhamento, a estimativa do Ministério das Comunicações é elevar de 36,6% para 58,9% a cobertura disponível ao consumidor nas rodovias federais. Em termos de extensão territorial, a cobertura prevista passa de 27,2 mil para 44,1 mil quilômetros.



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