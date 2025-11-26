A- A+

INVESTIMENTO Pernambuco busca recursos do governo federal para o Metrô do Recife e obras estruturantes Meio de transporte vive grande instabilidade, com processo de privatização em andamento

O governo de Pernambuco busca investimentos junto ao governo federal para obras estruturantes no estado, como manutenção da BR-232 e avanços no Metrô do Recife.

Na terça-feira (25), a governadora Raquel Lyra (PSD) desembarcou em Brasília para reunir-se com vários representantes do governo federal, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro dos Transportes, Renan Filho.

“Estar em Brasília é sempre sinônimo de buscar melhorias para o nosso povo, para nosso estado de Pernambuco. Recebida por ministros, conseguimos dialogar com o governo federal sobre obras estruturantes que vão levar água e avanços na mobilidade para a população”, afirmou a governadora.

Investimento e privatização do Metrô

Não é de hoje que o Metrô do Recife é uma grande preocupação para a população da Região Metropolitana.

Os cerca de 138 mil passageiros que usam o modal por dia precisam conviver com diversos transtornos, como trens precários, sem climatização e com frota reduzida. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), 80 mil passam pela Linha Centro diariamente, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel.

A principal forma de resolução do governo estadual para a questão é a privatização do Metrô do Recife, que foi autorizada em maio deste ano. A medida, assinada junto ao governo federal, previa o repasse do sistema para gestão estadual para, posteriormente, ser concedido à iniciativa privada.

É importante ressaltar que a privatização do Metrô do Recife, embora muito debatida há anos, não é defendida pelos metroviários. A categoria, inclusive, entrou em greve no início de outubro com reinvindicações como a liberação imediata de recursos do governo federal para serviços de urgência para melhoria do sistema e o fim da concessão à iniciativa privada.

O governo estadual ainda trabalha no tipo de investimento para o Metrô do Recife. Em agosto deste ano, o ministro Rui Costa chegou a confirmar que um estudo estava sendo feito para trazer recursos para o modal.

"Será repassado para o governo do estado, e o governo federal fará investimento da ordem de R$ 3 bilhões para modernizar completamente o modal de metrô e também do VLT para garantir um transporte de qualidade para a Região Metropolitana do Recife", disse Rui Costa, à época.

Mais recursos para o estado

O governo se reuniu ainda com o ministro de Defesa, José Múcio Monteiro. Com ele, a governadora dialogou sobre avanços na infraestrutura para Pernambuco receber a Escola de Sargentos do Exército.

O projeto já teve a garantia da destinação de R$ 150 milhões do Ministério da Defesa para início das obras de construção da unidade educacional já em 2026. A escola vai custar pouco mais de R$ 2 bilhões.

Comando Militar do Nordeste. - Foto: Alexandre Aroeira/Arquivo Folha de Pernambuco

O convênio firmado com o Comando Militar do Nordeste para novo centro de visitantes no Parque Nacional dos Guararapes também foi discutido. A iniciativa "integra a estratégia de preservar e ativar patrimônios tombados", segundo a gestão estadual.

Em seguida, Raquel Lyra reuniu-se com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para tratar da manutenção da BR-232 e o andamento de obras realizadas em parceria entre a União e o Estado.

No final do dia, houve um encontro com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Foram feitas tratativas para garantir que créditos pendentes da empresa estatal contribuam para o desenvolvimento econômico de Pernambuco.

